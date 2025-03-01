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«У нас нет времени смотреть местный цирк, у нас в мире драма» - Ринкевич 6

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
«У нас нет времени смотреть местный цирк, у нас в мире драма» - Ринкевич

Ситуация в мире развивается очень стремительно, и правительству Латвии также предстоит принять ответственные решения, поэтому коалиция должна «собраться» и назначить недостающих министров в правительство. «Если не можете, дайте место другим», — сказал президент Эдгар Ринкевич в интервью программе «Панорама» Латвийского телевидения. «У нас нет времени смотреть местный цирк, у нас в мире драма».

Ринкевич сделал это наблюдение, комментируя бурную беседу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме в пятницу и то, как динамично развиваются различные ситуации, требующие быстрого разрешения.

Президент отметил, что есть несколько задач, которые необходимо выполнить как Латвии, так и всей Европе, в том числе увеличить оборонный бюджет, принять решение о дальнейшей поддержке Украины в этой ситуации.

Ринкевич оценил, что трансатлантические отношения в настоящее время очень хрупкие и необходимо провести дипломатическую работу, чтобы подготовить почву для позитивного процесса между Украиной и Америкой, между Европой и Америкой.

«Нам может нравиться или не нравиться то или иное проявление по обе стороны океана, но в настоящее время роль Соединенных Штатов имеет решающее значение», — отметил Ринкевич. «Никто не готов еще больше ухудшать эти отношения каким-либо образом. Дипломатия — порой невозможное искусство в сложных обстоятельствах».

Сейчас нам просто нужно попытаться остановиться, перевести дух и подумать, как выйти из этой ситуации с уважением ко всем. Из США в Европу, на Украину».

В то же время президент развеял опасения относительно того, что Америка отдаляется от НАТО. По оценке Ринкевича, США серьезно относятся к НАТО, и их нежелание принимать Украину в НАТО также может быть связано с этим. Для США очень важно, чтобы европейские страны выделяли большую часть своих бюджетов на оборону.

«Ситуация серьезная, но не безнадежная. Я не думаю, что сейчас нам следует думать, что Америки больше нет, НАТО закончилось, но для того, чтобы Америка стала частью НАТО, чтобы НАТО и Европа были сильными, предстоит сделать очень многое», — прокомментировал президент.

Президент отметил, что многое решится на саммите НАТО в Гааге, где будет обсуждаться бюджет европейской безопасности. В Европе средний оборонный бюджет должен составлять 3–3,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Ринкевич отметил, что есть страны, которые не выделяют на оборону даже 2% своего ВВП.

В свою очередь, Латвия должна увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП не позднее 2028 года, заявил президент.

«Это потребует очень тщательной работы правительства и Сейма, потому что деньги на это не берутся из воздуха. Также необходимо будет найти средства для инвестирования в различные программы безопасности», — отметил Ринкевич. На вопрос о том, сможет ли правительство Латвии, учитывая недавние потрясения в существующей коалиции, достаточно быстро отреагировать на динамичные вызовы, президент призвала коалицию «собраться»: «Назначьте министров, начните работать. Если не можете, дайте место другим. (..)

«Правительство подчиняется Сейму, а не президенту, но я думаю, что послание общества и мое собственное таково: у нас нет времени смотреть местный цирк, у нас в мире драма».

#эдгар ринкевич
0
72

Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го марта

    Опять Ринкевич беспокоится о мире:))) Да наплевать на мир нам нужен кто то кто беспокоится а том что в доме происходит а ни проводит время в самолётах беспокоясь о мире, мир начинается со своего дома а ни чужого, опять нашел отмазку, ребята срочно надо скинуться на Луне нашли улиток их надо накормит:))) детский сад

    1
    1
  • Д
    Дед
    2-го марта

    Я так понимаю, что Зеленский уже не рукопожатый, потому уже пора всем, кто с ним якшался бежать руки мыть и от него открещиваться

    29
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    2-го марта

    Вот как раз цирк у вас в ваших тупорылых головах! И от этого вашего "цирка" страдают обычные люди в Латвии.

    34
    0
  • JB
    Janis Berzin
    2-го марта

    "Латвия должна увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП" - платить за войну будут латвийские трудящиеся, а прибыль от раздела Украины и продажи оружия будут получать американские буржуи. Чьи интересы представляют латвийские политиканы и чинуши?

    56
    0
  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    "Мораль у Ринкевича, как одежда у стриптизёрши – прикрывает ровно столько, чтобы было о чем посплетничать."

    63
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    1-го марта

    Неужели вы ничему не научились, от кого вы будете защищаться и чем? Неужели вам помогут бетонные надолбы или обворовывание собственного народа? Или уже заклинило?

    105
    1
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