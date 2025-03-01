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Вслед за ценами - вырастет и экономика Латвии в 2025 году? 1

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
Вслед за ценами - вырастет и экономика Латвии в 2025 году?
ФОТО: LETA

Министерство экономики прогнозирует, что рост латвийской экономики в 2025 году может составить около 2% при условии, что существенно не ухудшатся внешние условия, сообщил агентству ЛЕТА представитель аналитической службы Mинэкономики Станислав Скрибанс.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом.

Хотя продолжился рост зарплат, а темпы инфляции замедлились, в 2024 году в Латвии наблюдалось замедление внешней торговли и динамики инвестиций.

Как указывает министерство, экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году. По прогнозам международных организаций, ситуация в глобальной экономике улучшится, что будет способствовать и экспорту Латвии.

Ситуацию в еврозоне, в том числе в Латвии, улучшит также снижение процентных ставок, что будет способствовать росту потребления, развитию рынка недвижимости и строительству, прогнозирует Скрибанс.

Также ожидается, что постепенно будет восстанавливаться торговля в результате увеличения внешнеторговых потоков и динамике оптовой торговли. На розничную торговлю в свою очередь будет влиять ожидаемый рост частного потребления.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    1-го марта

    Не смешите! Экономика продолжит падение. Это объективный закон, чем выше поборы, тем быстрее охлаждается экономика. Налоги растут- экономика падает.

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