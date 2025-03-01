Вслед за ценами - вырастет и экономика Латвии в 2025 году?

Министерство экономики прогнозирует, что рост латвийской экономики в 2025 году может составить около 2% при условии, что существенно не ухудшатся внешние условия, сообщил агентству ЛЕТА представитель аналитической службы Mинэкономики Станислав Скрибанс.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году в сравнительных ценах уменьшился на 0,4% по сравнению с 2023 годом.

Хотя продолжился рост зарплат, а темпы инфляции замедлились, в 2024 году в Латвии наблюдалось замедление внешней торговли и динамики инвестиций.

Как указывает министерство, экономическая активность начнет восстанавливаться в 2025 году. По прогнозам международных организаций, ситуация в глобальной экономике улучшится, что будет способствовать и экспорту Латвии.

Ситуацию в еврозоне, в том числе в Латвии, улучшит также снижение процентных ставок, что будет способствовать росту потребления, развитию рынка недвижимости и строительству, прогнозирует Скрибанс.

Также ожидается, что постепенно будет восстанавливаться торговля в результате увеличения внешнеторговых потоков и динамике оптовой торговли. На розничную торговлю в свою очередь будет влиять ожидаемый рост частного потребления.