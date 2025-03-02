Правительство в отставку и досрочные выборы в Сейм. Депутат озвучил свой план

Депутаты 4-го Сейма в далеком 1934-м году уже начали готовить изменения в Конституцию с тем, чтобы перейти на другую избирательную систему, но... осуществить задуманное им помешал переворот Карлиса Улманиса.

Ныне независимый депутат Сейма, экс-министр Дидзис Шмитс считает, что настала пора вернуться к задуманной более 90 лет назад реформе. А именно: перейти к смешанной избирательной системе.

Но сперва парламентарий призвал к "оперативным действиям" - по мнению депутата, Эдгарс Ринкевич должен призван премьера и все правительство уйти в отставку, как это в свое время сделал Андрис Берзиньш, предложив Валдису Домбррвскису уйти в отставку после трагедии в Золитуде.

Дидзис Шмитс предложил сформировать временное профессиональное правительство, после чего, полагает политик, глава государство должен распустить Сейм (через референдум - прим.ред.) и провести досрочные выборы.

"Над этим планом я сейчас работаю", - загадочно написал парламентарий.