Трамп с нами! Силиня рассказала о важном моменте для стран Балтии

В интересах Европы — способствовать улучшению дипломатических отношений между Украиной и США, а также укреплению трансатлантического сотрудничества, заявила в воскресенье премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV) после онлайн-разговора лидеров стран Балтии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Силиня отметила, что эта беседа была очень важной для лидеров стран Балтии.

Она сообщила, что в ходе разговора также обсуждался пятый пункт устава НАТО. «Он действует и остается в силе, тут нет никаких вопросов», — сказала Силиня.

Она объяснила, что британский премьер, находясь в Вашингтоне, провел телефонные переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом США Дональдом Трампом после их встречи. И этим Трамп подтвердил, что США по-прежнему привержены выполнению пятой статьи устава НАТО.

Другим обсуждаемым вопросом стали дипломатические отношения между США и Украиной. «Важно, чтобы эти отношения улучшались, поскольку присутствие США критически важно как для Украины, так и для общей безопасности Европы — как в военном плане, так и в предоставлении необходимых возможностей, которые сейчас требуются Украине», — заявила Силиня. Она также подчеркнула, что Зеленский подтвердил британскому премьеру, что Украина будет работать в этом направлении.

Силиня отметила, что отношения между США и Украиной сейчас непростые, но в интересах Европы — способствовать укреплению трансатлантического сотрудничества. «Балтийские страны всегда активно поддерживали трансатлантическое сотрудничество, поэтому наш голос также был услышан в этом разговоре», — сказала премьер-министр, добавив, что крайне важно, чтобы США и Украина могли сотрудничать и помогать друг другу.

Третьей темой обсуждения стала общая безопасность Европы. «На данный момент в Европе нет абсолютно единого, стопроцентного мнения по всем вопросам», — заявила Силиня, подчеркнув, что именно поэтому важно, что в воскресенье состоится дискуссия под руководством Франции и Великобритании с участием европейских стран, а также Турции, Канады, Норвегии и Украины.

Силиня подчеркнула, что Европе необходимо продолжать предпринимать те же шаги, что и Латвия: увеличивать расходы на оборону, укреплять свои оборонные возможности и усиливать поддержку Украины. Она также отметила, что важно, чтобы Европа принимала более оперативные решения по финансированию военной промышленности и способствовала ее развитию.

Балтийские страны выразили недовольство тем, что их не пригласили на запланированную встречу, учитывая, что они являются восточной границей Европы. По словам Силини, британский премьер выразил понимание и поддержку, поэтому состоялся данный разговор, чтобы учесть позицию стран Балтии.

Ранее сообщалось, что Силиня вместе с лидерами стран Балтии приняла участие в онлайн-встрече с премьер-министром Великобритании Стармером по вопросам безопасности Европы и Украины.