Браже - представителям США: нужны усилия для сдерживания российской агрессии в Украине

Трансатлантические партнеры должны объединить усилия по сдерживанию российской агрессии в Украине, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в понедельник встретилась с делегацией Военно-воздушного колледжа США.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), на встрече обсуждалось сотрудничество с США, ситуация с безопасностью в регионе, в том числе развернутая Россией агрессия против Украины и присутствие НАТО в Балтийском регионе.

Браже высоко оценила тесные двусторонние отношения Латвии и США и трансатлантическое партнерство, подчеркнув, что военное присутствие США в регионе важно для сдерживания и стабильности.

Латвия и США являются надежными союзниками, и между вооруженными силами стран налажено углубленное сотрудничество на всех уровнях, подчеркнула Браже, добавив, что вооруженные силы Латвии и США участвуют в военных операциях, совместных учениях и делятся опытом и знаниями.

"Военное сотрудничество Латвии и США в воздухе, море и на земле жизненно важно для евроатлантической безопасности. Мы благодарны за вклад США в безопасность восточного фланга, в том числе за присутствие военнослужащих США, важное для эффективного сдерживания и обороны", - заявила министр иностранных дел.

Браже также подчеркнула, что сотрудничество в сфере обороны между Латвией и США охватывает не только совместные военные учения и развитие инфраструктуры, но и сотрудничество в инновациях, кибербезопасности и противовоздушной обороне, которые являются элементами коллективной безопасности НАТО.

"Латвия поддерживает концепцию США "Мир через силу" в отношении возможного мирного соглашения, чтобы остановить агрессию России против Украины", - рассказала министр иностранных дел.

Она отметила, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, и страны должны инвестировать в оборону от 3% до 3,5% своего внутреннего валового продукта (ВВП), поскольку это обеспечит как потенциал НАТО, так и собственную безопасность европейских стран, а также поможет Украине противостоять России.

"Критически важно, чтобы каждый наш шаг в формате Евросоюза и НАТО однозначно демонстрировал сплоченность, чтобы все мы были едины в понимании: Россия - наш общий враг. Мы вместе должны выполнить конкретные задачи", - подчеркнула Браже.

Она отметила, что Латвия заключила с Украиной двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке, в том числе обязавшись в течение последующих двух лет оказывать военную поддержку в размере 0,25% ВВП и направить 15 млн евро на реконструкцию, а также взяла на себя работу в продвигаемой Латвией коалиции дронов, поставку военной экипировки и вооружения и обучение военнослужащих.

Браже также отметила, что Латвия вместе с 40 странами работает над созданием основной группы по вопросу специального трибунала по расследованию преступлений против Украины. Министр иностранных дел добавила, что Латвия наряду с остальными странами NB8 является вторым поставщиком военной поддержки Украине.

Делегация Военно-воздушного колледжа США с 28 февраля по 3 марта находилась в региональной учебной поездке по странам Балтии для углубления понимания вопросов безопасности и укрепления сотрудничества с союзниками по НАТО.

Колледж создан в 1946 году в Максвелфилде, штат Алабама, на нынешней авиабазе Максвелл. В нем обучаются офицеры США из всех военных отраслей, гражданские служащие федеральных правительственных агентств и офицеры международных союзников и стран-партнеров, которые осваивают вопросы государственной безопасности и военной стратегии, вопросы глобальной безопасности и стратегического управления.