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Депутаты озаботились судьбой нищих и бедняков. Также в Сейме обсудят цены на местные продукты 0

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии встревожены и проблемой неумения школьников... читать!

Невероятно, но факт: эксперты отмечают, что с каждым годом у детей ухудшаются навыки чтения! И завтра эту проблему, а главное - как улучшить ситуацию, - обсудят депутаты, работающие в комиссии Сейма по образованию. В свою очередь, депутаты из подкомиссии по уменьшению неравенства обсудят варианты поддержки малоимущих и малообеспеченных.

А в среду комиссия по народному хозяйству рассмотрит в первом чтении инициированные министерством экономики поправки, которые призваны защитить в договорных отношениях с торговцами поставщиков и производителей местных продуктов питания. Депутаты обсудят варианты, как увеличить ассортимент именно латвийской продукции на полках наших магазинов.

На завтра запланировано совместное заседание двух комиссий - по обороне и внутренним делам и по народному хозяйству. В повестке дня - обсуждение работы TEC-2 и Daugavas HES и роль этих двух предприятий в энергоснабжении стран Балтии и в обеспечении Риги теплом.

В свою очередь, депутаты из комиссии по иностранным делам пообщаются с представителями грузинской оппозиции.

Комиссия же по госуправлению и делам самоуправлений продолжит работу над очень актуальным законопроектом об искусственном интеллекте.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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