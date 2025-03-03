Невероятно, но факт: эксперты отмечают, что с каждым годом у детей ухудшаются навыки чтения! И завтра эту проблему, а главное - как улучшить ситуацию, - обсудят депутаты, работающие в комиссии Сейма по образованию. В свою очередь, депутаты из подкомиссии по уменьшению неравенства обсудят варианты поддержки малоимущих и малообеспеченных.

А в среду комиссия по народному хозяйству рассмотрит в первом чтении инициированные министерством экономики поправки, которые призваны защитить в договорных отношениях с торговцами поставщиков и производителей местных продуктов питания. Депутаты обсудят варианты, как увеличить ассортимент именно латвийской продукции на полках наших магазинов.

На завтра запланировано совместное заседание двух комиссий - по обороне и внутренним делам и по народному хозяйству. В повестке дня - обсуждение работы TEC-2 и Daugavas HES и роль этих двух предприятий в энергоснабжении стран Балтии и в обеспечении Риги теплом.

В свою очередь, депутаты из комиссии по иностранным делам пообщаются с представителями грузинской оппозиции.

Комиссия же по госуправлению и делам самоуправлений продолжит работу над очень актуальным законопроектом об искусственном интеллекте.