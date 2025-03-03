Оборонный сектор Латвии требует новых финансовых вливаний

Нужна более масштабная поддержка финансовым сектором проектов оборонной отрасли, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом в понедельник в Рижском замке.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили стратегические приоритеты Банка Латвии, а также участие финансового сектора в финансировании предприятий оборонной промышленности и вопросы демографии.

В ходе встречи президент выразил мнение о необходимости гибкого подхода к применению фискальных правил, чтобы страны Евросоюза смогли существенно повысить финансирование своей обороноспособности.

Ринкевич отметил, что доступность финансирования является одним из важнейших факторов улучшения конкурентоспособности Латвии. Кроме того, нужна более масштабная поддержка финансовым сектором проектов оборонной отрасли.

"По этим вопросам уже состоялось много дискуссий, и необходимые шаги четко определены. Хотелось бы, чтобы поставленные Банком Латвии цели переросли в конкретные инициативы, которые поспособствуют развитию как банковского сектора, так и рынка капитала, укрепив экономику Латвии", - заявил президент.

Казакс написал в твиттере, что Банк Латвии находится в тесном контакте с оборонной индустрией.

"Если кредитные учреждения отказывают в сотрудничестве или услугах кредитования предприятиям по обороту товаров военного назначения, сообщите об этом Банку Латвии, связавшись по электронной почте "militara.rupnieciba@bank.lv", - пишет Казакс.