Партии правящей коалиции поделили министерские посты

Все партнеры по коалиции в понедельник подтвердили готовность работать дальше, договорившись о трех новых кандидатах на пост министров, заявила премьер-министр Эвика Силиня журналистам после совещания партий, формирующих правительственную коалицию.

Партия "Прогрессивные" выдвинула на пост министра сообщения депутата Сейма, парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

Союз зеленых и крестьян на пост министра благосостояния предложил парламентского секретаря Министерства благосостояния Рейниса Узулниекса.

В свою очередь, "Новое Единство" заявило на пост министра образования и науки парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

Силиня отметила, что коалиционные фракции встретятся с новыми кандидатами на пост министров в среду. Она также заявила, что оппозиционные партии тоже имеют возможность выслушать кандидатов на пост министра хоть с завтрашнего дня.

По словам премьера, она еще лично встретится со всеми кандидатами.

Силиня сообщила, что за новых министров Сейм проголосует в четверг, но так как в четверг в Брюсселе на заседании Европейского совета будет решаться вопрос о том, каким будет предложение Еврокомиссии по финансированию безопасности, Силиня в заседании Сейма очно участвовать не будет, поскольку будет представлять Латвию в Евросовете.

Она напомнила, что через неделю в Сейме будет рассмотрен ежегодный доклад премьер-министра о работе, проделанной правительством в прошлом году, и намеченном на следующий год, в связи с чем ожидается углубленная дискуссия.

Глава правительства сказала, что это станет хорошей возможностью и для оппозиции, и для позиции принять участие в дебатах. Все министры, у которых не будет неотложных командировок, будут приглашены принять участие в заседании Сейма, добавила она.