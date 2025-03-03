«Прогрессивные» обещают назвать cегодня кандидата на пост министра сообщения

Партия "Прогрессивные" сегодня назовет кандидата на пост министра сообщения, заявил журналистам после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев.

Шуваев охарактеризовал встречу фракции и правления партии с премьером как очень ценную.

"Для нас было очень важно выслушать ее представление о задачах. "Прогрессивные" готовы продолжить работу в коалиции ", - сказал Шуваев, отметив, что в течение этого дня политическая сила назовет своего кандидата на пост министра сообщения.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся оборонной сферы, поддержки семей и таких крупных проектов, как "Rail Baltica", рассказал политик.

Премьер, в свою очередь, отметила, что "дела быстро идут вперед". По ее словам, на встрече с "Прогрессивными" были рассмотрены все интересующие представителей партии вопросы. "Это тот момент, когда всем нужно принять важные решения", подчеркнула Силиня.

По мнению премьера, коалиция и ранее доказала, что способна договориться, поэтому и сейчас работа будет продолжена. "Эта коалиция способна понять, каковы приоритеты государства. Мы ни в коем случае не собираемся экономить за счет пособий, социальной помощи", - сказала Силиня, добавив, что финансирование, например, на оборону будет найдено за счет сокращения бюрократии, оцифровки определенных услуг и т.п.

Говоря об утверждении новых министров, Силиня сказала, что это может произойти в четверг, 6 марта.