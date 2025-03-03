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Рестарт латвийского правительства застрял на старте. Что случилось? 0

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
LETA
Рестарт латвийского правительства застрял на старте. Что случилось?
ФОТО: LETA

Правительство Эвики Силини ("Новое Единство") продолжают преследовать неудачи - вместо прорыва, о котором было объявлено неделю назад, коалиция погрязла в спорах по списку задач, и голосование по кандидатурам новых министров не состоялось.

Виной всему болезнь премьера и то, что до сих пор нет ясности относительно всех вакантных министерских портфелей.

Программа Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что стабильности коалиции не способствуют и внутренние конфликты, возникшие внутри партий, например, резко разнящиеся мнения внутри "Прогрессивных" о том, как быть с призывом премьер-министра выдвинуть нового министра сообщения. "Приоритеты правительства 4x4 на 2025 год" - этот документ, подготовленный премьер-министром Силиней совместно с командой "Нового Единства", вызвал больше вопросов, чем ответов о том, как улучшится работа правительства после рестарта. Хотя премьер-министр планировала провести на этой неделе переговоры с парламентскими фракциями "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян (СЗК), эти планы пришлось отложить из-за ее болезни.

Последние публичные комментарии Силини прозвучали вечером в понедельник, 24 февраля, после продолжительного заседания совета по сотрудничеству коалиции. Например, премьер-министр не согласилась с мнением о том, что упомянутая в плане мера сокращения бюрократии на 25% будет слишком абстрактной или популистской. "Видите ли, Европейская комиссия (ЕК) тоже занимается популизмом, потому что у ЕК именно такая цель - сократить бюрократию на 25%", -заявила Силиня в понедельник вечером.

"Лицом" вероятных радикальных сокращений расходов государственного сектора стали три самых непопулярных члена правительства. По данным социологической компании "Latvijas Fakti", из всех министров правительства наиболее негативно на данный момент оцениваются министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), сама премьер-министр и министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Lsm.lv

#правительство
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Григорий Антонов
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