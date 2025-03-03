Ринкевич рассказал, что надо делать после конфликта между Трампом и Зеленским

По мнению Ринкевича, нет смысла смотреть на то, что уже произошло, и надо думать о том, как действовать сегодня и в будущем. По его мнению, очевидно, что между президентом США и президентом Украины существуют серьезные разногласия, и сейчас главное - не усугублять ситуацию взаимной риторикой, а думать о том, как ее улучшить дипломатическим путем.

"Можно по-разному оценивать события пятницы, но есть несколько вещей, которые абсолютно ясны. Мы должны продолжать поддерживать Украину. Украинцы сейчас борются за свою независимость и, в более широком смысле, за мир в Европе. Для нас также важно, чтобы США сохраняли свое участие в процессах как в Европе, так и в НАТО. Без США не может быть прочного мира", - сказал Ринкевич.

По его словам, Европа знает, что ей нужно увеличивать расходы на оборону, развивать оборонную промышленность, поддерживать Украину. Точно так же, по словам президента, ясно, что нужно делать Латвии - наращивать расходы на оборону, увеличивать численность вооруженных сил, улучшать и развивать систему гражданской обороны.

"Мировой порядок, который сложился после окончания холодной войны и распада Советского Союза, подошел к концу. Сейчас формируется новый. Поскольку Латвия является членом НАТО и Европейского союза, мы исторически находимся в лучшем положении, но без собственных активных действий, без улучшения собственных и европейских возможностей рискуем оказаться слабыми", - сказал президент, призвав сосредоточиться на нескольких направлениях - на том, что нужно сделать в Латвии, что нужно сделать в Европе, на сотрудничестве с США и на поддержке Украины.