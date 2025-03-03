«Специалист» по обороне может возглавить министерство сообщений Латвии

Сперва "прогрессивные" долго испытывали терпение премьера, отказываясь "принять" пост министра сообщений и выдвинуть кандидата на эту должность. Пришлось Эвике Силини предъявить нечто вроде ультиматума: или выдвигаете срочно министра, или... вообще отбираем этот пост и ничего не даем взамен.

Ультиматум подействовал и сегодня "прогрессивные" официально назовут претендента на этот очень политически опасный пост. Им может стать... парламентский секретарь минобороны, депутат Сейма Атис Швинка! Судя по всему, именно сейчас об этом "прогрессивные" объявили своим партнерам - в данную минуту проходит заседание коалиционного совета.

Вероятно, "прогрессивные" полагают, что Швинка - на все руки мастер и вообще специалист широкого профиля. Бакалавр социального управления Атис Швинка до избрания в Сейм занимался бизнесом, ему, в частности, принадлежит фирма по торговле красками, клеем и соответствующими инструментами для ремонта. Однако данная специфика не помешала ему стать парламентским секретарем министерства обороны. В Сейме же Швинка руководит подкомиссией по медийной политике.

И вот теперь новый "вызов" - сфера сообщений, которой прежде этот политик никогда не занимался. Правда, у Швинки есть одно преимущество - он, будучи депутатом комиссии Сейма по нацбезопасности, имеет допуск к гостайне. На этом, похоже, преимущества заканчиваются. Не факт, что премьер одобрит этот выбор...