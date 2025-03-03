Baltijas balss logotype

«Специалист» по обороне может возглавить министерство сообщений Латвии 1

Политика
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
«Специалист» по обороне может возглавить министерство сообщений Латвии

"Прогрессивные" сделали неожиданный выбор. Что скажет премьер?

Сперва "прогрессивные" долго испытывали терпение премьера, отказываясь "принять" пост министра сообщений и выдвинуть кандидата на эту должность. Пришлось Эвике Силини предъявить нечто вроде ультиматума: или выдвигаете срочно министра, или... вообще отбираем этот пост и ничего не даем взамен.

Ультиматум подействовал и сегодня "прогрессивные" официально назовут претендента на этот очень политически опасный пост. Им может стать... парламентский секретарь минобороны, депутат Сейма Атис Швинка! Судя по всему, именно сейчас об этом "прогрессивные" объявили своим партнерам - в данную минуту проходит заседание коалиционного совета.

Вероятно, "прогрессивные" полагают, что Швинка - на все руки мастер и вообще специалист широкого профиля. Бакалавр социального управления Атис Швинка до избрания в Сейм занимался бизнесом, ему, в частности, принадлежит фирма по торговле красками, клеем и соответствующими инструментами для ремонта. Однако данная специфика не помешала ему стать парламентским секретарем министерства обороны. В Сейме же Швинка руководит подкомиссией по медийной политике.

И вот теперь новый "вызов" - сфера сообщений, которой прежде этот политик никогда не занимался. Правда, у Швинки есть одно преимущество - он, будучи депутатом комиссии Сейма по нацбезопасности, имеет допуск к гостайне. На этом, похоже, преимущества заканчиваются. Не факт, что премьер одобрит этот выбор...

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
2
11

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го марта

    Да и звестные у нас специалисты в правящих. Какая бирка на стуле под жопой-в той сфере специалист, эксперт, учёный.

    17
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео