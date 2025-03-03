Спрудс призывает не драматизировать заявления Белого дома

Не следует драматизировать заявления, прозвучавшие из Белого дома США в контексте войны в Украине, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью программе «900 секунд» на TV3, пишет ЛЕТА.

Он отметил, что администрация Белого дома своими высказываниями обозначила новые акценты во внешней политике, но не стоит придавать этому чрезмерное значение, поскольку в дипломатии «не всегда всё идет совершенно гладко». В то же время остается неизменным понимание важности сотрудничества, поскольку это в интересах всех — как Европы, так и США.

«Конечно, в интересах Украины достичь справедливого мира, чтобы Россия понесла наказание за то, что она начала, будь то в краткосрочной или долгосрочной перспективе, к этому нужно прийти, и мы к этому придем», — отметил министр, подчеркнув, что «отношения необходимо продолжать строить».

Спрудс напомнил, что у президента США Дональда Трампа и в предыдущий президентский срок «не всегда всё было просто», но стратегически и фундаментально отношения всегда сохранялись. Большую роль в этом играет и альянс НАТО, который важен и незаменим для всех его участников.

Комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Трампом, состоявшуюся в пятницу в Белом доме, Спрудс признал, что она, конечно, не была успешной, но европейские страны сейчас работают над тем, чтобы вернуться к единому переговорному столу и единой позиции. Европейским странам необходимо сделать всё возможное, чтобы предложить Трампу конкретный план, чтобы Европа также была «в этой игре, в этих важных переговорах за столом», и чтобы были каким-либо образом сглажены «эти камешки, о которые мы, возможно, дипломатически споткнулись в последние дни», сказал министр обороны.

На вопрос, следует ли Латвии отправлять своих военных в Украину, Спрудс ответил, что такая возможность не исключается, но сначала должна быть полная ясность, какой формат мира может быть достигнут и какова будет конкретная миссия.

В Овальном кабинете Белого дома в пятницу, 28 февраля, президент Украины Зеленский поссорился с президентом США Трампом и вице-президентом Джеймсом Дэвидом Венсом. Американские СМИ сообщили, что представители администрации Трампа предложили Зеленскому покинуть встречу.

После этого спора несколько лидеров Европы и Австралии выразили поддержку Украине. Трамп позже заявил журналистам, что Зеленский «переоценил свои шансы» и ему следует согласиться «немедленно» прекратить войну.

Зеленский, однако, отказался извиняться, заявив в интервью Fox News: «Я не уверен, что мы сделали что-то плохое». Он признал, что хотел бы, чтобы этот спор не произошел в присутствии репортеров.

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу призвал Зеленского извиниться за его спор с Трампом. По словам Рубио, Зеленскому следует «извиниться за трату нашего времени на встрече, которая собиралась закончиться так, как она закончилась». Он также выразил сомнение, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась.