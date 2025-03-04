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Алкоголь с 21 года? Инициатива направлена в парламент 0

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Алкоголь с 21 года? Инициатива направлена в парламент

На заседании Сейма в четверг будет рассмотрено коллективное заявление 10 728 граждан Латвии "Алкоголь с 21 года". Если депутаты одобрят инициативу, она будет передана на дальнейшее рассмотрение в Кабинет министров.

Инициатива предусматривает повышение возрастного порога для покупки и употребления алкоголя до 21 года.

"Научные исследования показывают, что мозг человека развивается до 23 и даже до 25 лет. В этом возрасте ущерб, который алкоголь причиняет мозгу, гораздо серьезнее, чем в зрелом возрасте. Кроме того, молодые люди подвержены гораздо большему риску стать зависимыми от алкоголя. По этим двум причинам употребление алкоголя особенно нежелательно для людей младше 25 лет. Однако повышение порога с 18 до 25 лет - слишком широкий диапазон, и для большей части общества он будет неприемлем, не говоря уже об алкогольной индустрии", - отмечает автор инициативы Дмитрий Сорокин.

В инициативе также подчеркивается, что в результате изменений закона больше будут защищены и несовершеннолетние, так как повышение возрастного порога на покупку алкоголя больше не позволит продавцам использовать отговорку о том, что покупатель выглядит взрослым.

"Лечение последствий употребления алкоголя (болезней, травм и зависимости) для государства экономически невыгодно. По данным Европейского союза, Латвия тратит около 350 млн евро в год на устранение последствий употребления алкоголя. Это непростительно много в условиях экономии. Нашей стране нужна сильная и здоровая молодежь, способная пополнять государственный бюджет налогами, а не тратить его на устранение последствий алкоголизма. Эти поправки - шаг к здоровому, процветающему и счастливому обществу", - подчеркивается в инициативе.

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