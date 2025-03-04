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Латвия инвестирует в украинские дроны 10 млн евро из бюджета 1

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Латвия инвестирует в украинские дроны 10 млн евро из бюджета
ФОТО: Global Look Press

Во вторник правительство разрешило осуществить стратегические инвестиции в индустрию дронов Украины в размере 10 млн евро.

На закрытом заседании Кабинет министров рассмотрел доклад Министерства обороны о закупках, произведенных в рамках коалиции дронов для нужд вооруженных сил Украины в 2024 году, а также целях на 2025 год.

Были одобрены закупки в коалицию дронов из выделенных Министерству обороны средств госбюджета, в этом году - до 20 млн евро. Помимо этого, Кабмин принял решение о стратегических инвестициях в размере 10 млн евро в индустрию дронов Украины с целью содействия сотрудничеству оборонных индустрий двух стран и реализации совместных проектов.

Ранее сообщалось, что суммарная поддержка Украины всеми странами-членами в рамках коалиции дронов в 2024 году составила 1,8 млрд евро.

Латвия выделила на нужды коалиции дронов 20 млн евро в 2024 году и в прошлом году поставила Украине почти 5000 дронов.

Для выполнения межправительственного обязательства предусмотрено, что в 2025 году военную поддержку Латвией Украины в основном составят новые закупки, сделанные у местной индустрии, вклад в международную коалицию дронов и другие коалиции, военное обучение украинских военнослужащих и поддержка двойного назначения от других министерств.

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Комментарии (1)

  • lg
    lo gos
    4-го марта

    Украинские вояки говорили, что это очень плохие дроны; они им не нравятся.

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