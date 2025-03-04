Латвия внесла в список нежелательных персон еще 16 граждан Грузии, сообщила в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое время), пишет LETA.

Как и ранее, МИД Латвии не опубликовал имена этих лиц.

Как сообщалось, Литва в понедельник запретила въезд еще 74 гражданам Грузии, причастным к репрессиям против протестующих, объявило Министерство иностранных дел Литвы.

В свою очередь, Эстония в понедельник ввела запрет на въезд еще 55 гражданам Грузии – прокурорам, судьям, полицейским, депутатам парламента и другим лицам, ответственным за преследование протестующих, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Ранее страны Балтии уже включали в так называемый «черный список» граждан Грузии, связанных с преследованием протестующих. Среди них – основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила о победе на парламентских выборах в октябре, результаты которых оппозиция считает сфальсифицированными. В ответ власти применили репрессии и насилие. Оппозиция обвиняет «Грузинскую мечту» в подрыве демократии и сближении Грузии с Россией.