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Латвия внесла в список нежелательных персон еще 16 граждан Грузии 1

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Латвия внесла в список нежелательных персон еще 16 граждан Грузии
ФОТО: pixabay

Латвия внесла в список нежелательных персон еще 16 граждан Грузии, сообщила в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое время), пишет LETA.

Как и ранее, МИД Латвии не опубликовал имена этих лиц.

Как сообщалось, Литва в понедельник запретила въезд еще 74 гражданам Грузии, причастным к репрессиям против протестующих, объявило Министерство иностранных дел Литвы.

В свою очередь, Эстония в понедельник ввела запрет на въезд еще 55 гражданам Грузии – прокурорам, судьям, полицейским, депутатам парламента и другим лицам, ответственным за преследование протестующих, сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Ранее страны Балтии уже включали в так называемый «черный список» граждан Грузии, связанных с преследованием протестующих. Среди них – основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Протесты в Грузии начались после того, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила о победе на парламентских выборах в октябре, результаты которых оппозиция считает сфальсифицированными. В ответ власти применили репрессии и насилие. Оппозиция обвиняет «Грузинскую мечту» в подрыве демократии и сближении Грузии с Россией.

#грузия
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го марта

    И Грузия уже не демократична? Какой ужас!

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