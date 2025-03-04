Министр обороны Латвии призывает взять еще больше ответственности за Украину – нужна позиция силы

Европа должна взять на себя еще больше ответственности и мобилизоваться, поддержав Украину с позиции силы, заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс, комментируя решение США приостановить военную помощь Украине.

Спрудс подчеркнул, что Латвия и Европа продолжат оказывать помощь Украине.

Он отметил, что сейчас важный момент для Европы, чтобы выделять на собственную безопасность не менее 3% от ВВП и больше, активно вооружаться и развивать мощную оборонную промышленность.

Украина, США и Европа должны продолжать дипломатические усилия во всех возможных форматах, сохраняя единую стратегическую цель - достижение справедливого мира в Украине, отметил министр.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине, чтобы усилить давление на Киев с целью добиться согласия на мирные переговоры с Россией.