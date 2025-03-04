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Министр обороны Латвии призывает взять еще больше ответственности за Украину – нужна позиция силы 7

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
LETA
Министр обороны Латвии призывает взять еще больше ответственности за Украину – нужна позиция силы
ФОТО: LETA

Европа должна взять на себя еще больше ответственности и мобилизоваться, поддержав Украину с позиции силы, заявил в твиттере министр обороны Андрис Спрудс, комментируя решение США приостановить военную помощь Украине.

Спрудс подчеркнул, что Латвия и Европа продолжат оказывать помощь Украине.

Он отметил, что сейчас важный момент для Европы, чтобы выделять на собственную безопасность не менее 3% от ВВП и больше, активно вооружаться и развивать мощную оборонную промышленность.

Украина, США и Европа должны продолжать дипломатические усилия во всех возможных форматах, сохраняя единую стратегическую цель - достижение справедливого мира в Украине, отметил министр.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о приостановке военной помощи Украине, чтобы усилить давление на Киев с целью добиться согласия на мирные переговоры с Россией.

#андрис спрудс #война рф и украины
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Комментарии (7)

  • AG
    Aleks Gurik
    4-го марта

    Усилить давление на Киев с целью добиться согласия на мирные переговоры с Россией. (Или что- бы подписали соглашение о редкоземельных металлах.) Я так думаю .

    3
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го марта

    Министр Спрудс все время так проницательно щурит глаза, косплеит Трампа, не иначе, наверняка перед зеркалом репетировал, и думал: ого, какой проницательный министр обороны у Латвии? Достойна ли страна такого стратега?

    15
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го марта

    скоро в Прибалтике будет Бусикфикация на Восточный фронт. Жирные латыши будут бегать и отлавливать мясо везде где можно

    17
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го марта

    а яйца стальные между ног есть? для позиции силы

    26
    0
  • JL
    Janina LV
    4-го марта

    Чем громче министр кричит о силе, тем быстрее жители ищут билеты в один конец. Министр зовет к ответственности, но воевать, как всегда, отправляют других.

    46
    1
  • VS
    Vad Sorry
    4-го марта

    Так пусть они пол зарплаты отдадут и перестанут панику наводить,

    34
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    4-го марта

    Не могу понять, каким образом можно достигнуть справедливого, в представлении министра, мира?

    29
    0
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