Обеспокоенность общества полностью оправдана - доцент Даугулис

Прошлой ночью Дональд Трамп объявил о приостановке военной помощи Украине, усилив таким образом давление на Киев, чтобы он согласился на мирные переговоры с Россией. Доцент Рижского университета имени Страдыня, директор Аналитической и управленческой группы PowerHouse Latvia Мартиньш Даугулис в передаче TV3 «900 секунд» отметил, что общество сейчас обеспокоено, и на это есть объективные причины. «Чиновники должны выйти и объяснить ситуацию обществу», — заявил он.

«Мы видим, что оказывается давление. Это часть общего переговорного процесса. Также очевидно, что ситуация быстро меняется. Тактические шаги со стороны Трампа ещё последуют, но прогнозировать, какими именно они будут, сложно. Обеспокоенность общества имеет объективные основания. Нашим чиновникам стоит выйти за рамки коротких публикаций в "X" и в более развернутом формате объяснять обществу происходящее и наши национальные интересы. В условиях кризиса и конфликта важно, чтобы каждый понимал свою роль и задачи. Однако у меня есть сомнения, есть ли эта ясность на всех уровнях – как на муниципальном, так и на государственном», — отметил Даугулис.

Трамп считает, что только он способен урегулировать этот конфликт, но ситуация меняется — к переговорам активно подключаются и другие ведущие европейские страны, такие как Великобритания и Франция, указал Даугулис. «Фамилия Трампа уже не единственная, появляются и другие лидеры», — добавил он.

В то же время Даугулис напомнил, что заявления о прекращении помощи Украине звучали уже некоторое время, поэтому это решение не стало неожиданностью. «Этот шаг не стал сюрпризом, об этом говорилось уже раньше. Сейчас идёт процесс переговоров, в котором стороны ищут свои позиции», — сказал он.

В конце прошлой недели в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она завершилась неподписанным соглашением о полезных ископаемых и фактически — скандалом. Трамп и его вице-президент Вэнс всячески унижали Зеленского, а в итоге обвинили его в том, что именно он не хочет мира.

«Дипломатическое противостояние перед камерами – не новость. Эта эскалация — часть напряжённости последних двух недель. Обе стороны стояли на своих позициях: Трамп с лозунгом "Америка прежде всего", а Зеленский – с "интересы Украины превыше всего". В одной комнате оказались крупные фигуры, и это лишь подлило масла в огонь. Сейчас Трамп обижен на Европу и НАТО, но у Европы такой роскоши нет – ей необходимо укрепляться и восстанавливать трансатлантические отношения», — отметил Даугулис.

В настоящее время европейские страны так или иначе ведут переговоры и встречаются практически ежедневно. Кажется, что, по крайней мере в плане намерений, Европа мобилизовалась. На деле – отдельные страны уже объявили о повышении оборонных бюджетов, однако по-прежнему только четыре европейские страны НАТО тратят на оборону более 3% ВВП (Польша, Латвия, Эстония и Греция).

«Мы живём во времена, когда кажется, что всё должно происходить на 100% и что "если все, то все", но в сложных обстоятельствах вряд ли можно говорить о единой позиции Европы и общей цели. Важно, что в Европе появляются страны, готовые взять на себя инициативу и говорить на языке великих держав. Это важный поворот в мировом контексте», — заключил Даугулис.