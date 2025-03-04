Парламентские фракции коалиционных партий в среду встретятся с кандидатами в министры

В среду, 5 марта, парламентские фракции коалиционных партий встретятся с кандидатами на должности министров.

Встречи фракций "Нового Единства", "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян (СЗК) с кандидатами начнутся в 14:00.

На вакантный пост министра образования и науки выдвинута Даце Мелбарде ("Новое Единство"), на пост министра благосостояния - Рейнис Узулниекс (СЗК), на пост министра сообщения - Атис Швинка ("Прогрессивные").

Как сообщалось, на прошлой неделе премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") объявила о рестарте правительства, отправив в отставку министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).