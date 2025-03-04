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Потянем? Расходы на оборону Латвии могут достигнуть 4% от ВВП уже в этом году 2

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Потянем? Расходы на оборону Латвии могут достигнуть 4% от ВВП уже в этом году
ФОТО: LETA

Министерства уже работают над проектом, который позволит повысить расходы оборонной отрасли Латвии до 4% от внутреннего валового продукта (ВВП) еще раньше, возможно, уже в этом году, заявила во вторник на пресс-конференции по итогам заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

При этом премьер отметила, что хочет дать вовлеченным сторонам время в марте, чтобы понять, в чем состоит предложение Европейского совета, что предлагает Европейская комиссия.

"Необходимо дождаться конкретного предложения от Еврокомиссии. Мы предварительно работали, поэтому, возможно, и в этом году мы сможем что-то увеличить и продвигаться гораздо быстрее", - сказала Силиня.

Как сообщалось, Силиня и министр обороны Андрис Спрудс 18 февраля заявили, что бюджет оборонной отрасли Латвии в следующем году планируется увеличить до 4% от ВВП, а в последующие годы двигаться к 5% ВВП.

Для увеличения финансирования деньги придется искать, в том числе путем пересмотра внутренних ресурсов министерств, признали политики. Премьер отметила, что и само Министерство обороны в своей отрасли должно проверить, как тратятся средства, чтобы максимально сократить такие расходы, по которым " наблюдается какое-то перекрытие".

Премьер видит возможность "идти рука об руку" с индустрией внутренних дел, поскольку существует множество функций, которые этими отраслями дублируются. Необходимо эффективно экономить за счет сокращения административных и других функций, рассуждает политик.

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет на 2025 год рассчитан в размере 3,45% от ВВП, или 1,56 млрд евро. Следовательно, чтобы бюджет обороны в этом году достиг 4%, он должен был быть примерно на 240 млн евро больше, а для достижения 5% потребовался бы оборонный бюджет в приблизительном размере 690 млн евро.

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Комментарии (2)

  • lg
    lo gos
    4-го марта

    1,56 млрд евро. Непонятно, правда, куда уходят деньги? На зарплату, что ли?

    25
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го марта

    Лучше покажите фото той погибшей девушке в камуфляже на Азовстали в 22-ом...

    16
    0

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