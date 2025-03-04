Ринкевич о последних событиях между США и Украиной: жаль, что мы оказались в такой ситуации

Ринкевич отметил, что в понедельник вместе с балтийскими коллегами говорил с президентом Украины. Он подчеркнул, что все хотят добиться справедливого, устойчивого мира, но подходы различаются достаточно резко. Президент Латвии также подчеркнул, что необходимо дождаться официальных новостей, чтобы понять, что скрывается за заявлением приостановки США помощи Украине - Ринкевич выразил сожаление, что "мы оказались в такой ситуации".

Независимо от объема помощи США сейчас или в будущем Европе нужно будет поддерживать Украину больше, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

Как сообщалось, чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, в ночь на вторник заявил, что военная помощь Украине будет приостановлена и пересмотрена. При этом президент США Дональд Трамп лично пока не делал никаких заявлений по этому вопросу.

Президент Латвии подчеркнул, что необходимо дождаться официальных новостей, чтобы понять, что скрывается за этим заявлением. Он выразил сожаление, что "мы оказались в такой ситуации". По мнению Ринкевича, как бы ни изменилась динамика отношений между США и Украиной, важно работать с дипломатией.

Он подчеркнул, что необходимо возобновить диалог между администрацией США и президентом Украины Владимиром Зеленским для поиска решений.

Ринкевич отметил, что в понедельник вместе с балтийскими коллегами говорил с президентом Украины. Он подчеркнул, что все хотят добиться справедливого, устойчивого мира, но подходы различаются достаточно резко.

Спикер Сейма, в свою очередь, отметила, что США, Европа и больше всего Украина хотят мира. Она согласилась, что переговоры непростые. По ее мнению, состоявшиеся до сих пор переговоры свидетельствуют о том, что лучшего решения в будущем, скорее всего, найдено не будет.

По словам Миерини, известия о приостановке помощи США Украине служат сигналом того, что Европа должна взять на себя лидерство и в буквальном смысле суметь найти средства на поддержку Украины. "Надо суметь улучшить дипломатические отношения. До сих пор США остаются нашим стратегическим партнером, но у Европы есть четкие и недвусмысленные задачи", - подчеркнула спикер Сейма.

По ее мнению, позитивно, что состоялось несколько важных совещаний, где принято решение о том, в каком объеме европейские страны готовы поддержать Украину.

Спикер Сейма отметила, что необходимо говорить и с США, чтобы не только улучшить отношения, но и договориться о дальнейшей поддержке Украины.