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Силиня огласила приоритеты работы будущих министров 0

Политика
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Силиня огласила приоритеты работы будущих министров
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник встретилась с тремя кандидатами на вакантные министерские посты, определив им приоритеты работы в случае утверждения, свидетельствует заявление премьера на платформе "Х".

Силиня встретилась с кандидатом на пост министра сообщения - депутатом Сейма и парламентским секретарем Министерства обороны Атисом Швинкой ("Прогрессивные"). Силиня подчеркнула, что главными задачами нового министра сообщения станут разработка плана портов и железной дороги, а также обеспечение публичного предложения латвийской национальной авиакомпании "airBaltic".

Кроме того, премьер-министр встретилась с кандидатом на пост министра благосостояния, парламентским секретарем Министерства благосостояния Рейнисом Узулниексом (СЗК). Силиня отметила, что главной целью министра благосостояния является разработка более четкой демографической политики и политики пособий, а также решение вопросов занятости.

Состоялась и встреча Силини с парламентским секретарем Министерства иностранных дел Даце Мелбарде ("Новое Единство"), которая является кандидатом на пост министра образования и науки. Министру образования важно начать внедрение модели финансирования "Программа в школе", а также системно развивать и приводить в порядок высшее образование и спортивную отрасль, отметила Силиня.

Премьер добавила, что кандидаты на министерские посты продолжают переговоры с парламентскими фракциями, чтобы уже на этой неделе депутаты утвердили новых министров в должностях.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня в процессе рестарта своего правительства отозвала с должности министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

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