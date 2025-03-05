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Браже: перемирие в Украине должно быть устойчивым и справедливым 1

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Браже: перемирие в Украине должно быть устойчивым и справедливым
ФОТО: LETA

Возможное перемирие в Украине должно быть устойчивым и честным, а также обеспечивать чувство безопасности украинскому народу, заявила журналистам министр иностранных дел Байба Браже после встречи с министром по европейским делам Дании Мари Бьерре.

Сегодня Браже встретилась с Бьерре в Риге, чтобы обсудить актуальные вопросы, стоящие перед ЕС в рамках подготовки к председательству Дании.

Министры обсудили свое видение будущего развития ЕС, а также вопросы безопасности и экономики.

Бьерре сказала журналистам, что высоко ценит тесное сотрудничество между Латвией и Данией, и подчеркнула, что геополитическая ситуация требует от Европы активной ответственности за собственную безопасность и помощи Украине.

Отвечая на вопросы журналистов, Бьерре сказала, что Украина должна иметь долгосрочные гарантии безопасности и вступить в ЕС. Вопрос гарантий безопасности является важным и сложным, но важно помочь Украине уже сейчас.

Браже также признала, что вопрос о гарантиях безопасности сложен, но страны ЕС должны работать вместе, чтобы нападение на Украину никогда не повторилось. Также необходимо сохранить обороноспособность Украины, в том числе путем развития ее военного производства.

Украина - демократическая страна с достаточно широкой внутренней дискуссией, отмечает она, поэтому не будет ситуации, когда кто-то извне будет диктовать Украине ее дальнейший путь.

Министр убеждена, что Украина имеет право сохранить перспективу членства в НАТО, но партнеры Украины должны работать вместе, чтобы поддержать ее как в военном, так и в дипломатическом плане.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о захвате Гренландии, Бьерре повторила, что Гренландию нельзя купить, а судьбу Гренландии могут решать только гренландцы.

#байба браже
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    5-го марта

    Уже сказали, что перемирия не будет, будет либо мир, с которым даже Латвия согласится, либо не будет Украины. Так сказал светоч демократии Трамп и Путин ( не светоч)

    15
    1

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