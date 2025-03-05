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Динамику отношений США и Европы не следует воспринимать драматично - министр 0

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Динамику отношений США и Европы не следует воспринимать драматично - министр
ФОТО: LETA

Динамику отношений США и Европы не следует воспринимать драматично, считает министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), пишет LETA.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении политик отметил, что речь бывшего президента США Дональда Трампа в Конгрессе, которая состоялась сегодня утром и была ожидаемой, в основном касалась внутренней политики, тогда как международные вопросы в ней затрагивались лишь фрагментарно.

В своей речи Трамп говорил о движении к миру и выразил признательность за письмо президента Украины Владимира Зеленского, в котором подчёркивается обоюдное стремление к прогрессу. Спрудс считает, что после неудачной встречи в пятницу обе стороны пытаются сгладить разногласия.

Оценивая динамику отношений США и Европы, министр подчеркнул, что в этом вопросе есть свои нюансы, акценты и изменения, но не стоит драматизировать ситуацию. Он напомнил, что и во время первого президентского срока Трампа наблюдалась "меркантильная конкуренция", которая, вероятно, сохранится и в следующие четыре года.

"США под руководством Трампа справедливо требовали увеличения военных расходов в Европе. Латвия в этом плане подаёт пример, но многим европейским странам следует последовать её примеру и призыву Трампа, если есть желание видеть НАТО смертоносно сильным", – заявил Спрудс.

#андрис спрудс
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