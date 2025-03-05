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Достижение оборонных расходов в 5% от ВВП – реальная цель, - министр экономики 1

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Достижение оборонных расходов в 5% от ВВП – реальная цель, - министр экономики
ФОТО: LETA

В Латвии достижение уровня оборонных расходов в 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) является реальной целью, и уже в этом году возможно довести расходы до 4% от ВВП, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет LETA.

"Это достижимая цель", – сказал Валайнис, подчеркнув, что для её реализации необходимо сокращение государственных расходов.

Министр также отметил, что Латвии следует добиться того, чтобы произведённые в стране бронетранспортёры Patria закупались не только для нужд национальной армии, но и продавались Литве, Польше и другим странам.

"Развивая собственные оборонные способности, мы должны одновременно развивать индустрию и выходить на экспорт", – заявил он.

При этом Валайнис подчеркнул, что Латвия не может направить все средства, предназначенные для роста экономики, исключительно на оборону. Поэтому следует искать возможности для экономии, пересматривая государственные расходы.

По его словам, Конфедерация работодателей Латвии (КРЛ), Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) и Ассоциация финансового сектора совместно обратились к правительству с предложением сократить государственные расходы на 5%, что составит около 850 миллионов евро.

"Мы неизбежно должны двигаться к этой цели. Нам нужно сократить государственный аппарат, пересмотреть его функции и отказаться от некоторых из них, чтобы сэкономить ресурсы", – заявил Валайнис, отметив, что в госуправлении есть возможности для экономии.

В качестве примеров он назвал фонд интеграции общества (SIF), функции которого можно перераспределить между другими учреждениями, а также Государственную земельную службу, от которой можно отказаться, если исключить функцию измерения собственности. Также Министерство экономики в ближайшее время планирует предложить отменить требование об обязательной проверке водомеров в многоквартирных домах каждые два года и внедрить новую систему, которая позволит сэкономить ресурсы государства, предпринимателей и жителей.

Как сообщалось ранее, на 2025 год оборонный бюджет запланирован в размере 3,66% от ВВП, что составляет 1,56 миллиарда евро. Для достижения уровня 4% от ВВП в этом году потребовалось бы дополнительно около 240 миллионов евро, а для 5% – примерно на 690 миллионов евро больше.

#оборона
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9

Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Министра экономики в отставку!!!!

    1
    0

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