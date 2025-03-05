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«Общество ожидает от правительства конкретных результатов» - Ринкевич начинает терять терпение 5

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
«Общество ожидает от правительства конкретных результатов» - Ринкевич начинает терять терпение

Общество ждет от правительства конкретных результатов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

По его словам, конкретные результаты ожидаются в области обороны, в развитии военной инфраструктуры в восточной приграничной зоне. Конкретные дела ожидаются и в сфере гражданской обороны. Например, уже долгое время выдвигается требование обновить строительные нормы и правила, чтобы в новых крупных общественных зданиях было обязательно строительство убежищ.

"Это было обещано в декабре [изменения в строительных нормах], и этого все еще нет", - сказал президент.

Сокращение бюрократии в строительстве было обещано в сентябре, декабре, но сейчас уже март, а законы еще не поступили в парламент, отметил президент.

Ринкевич сказал, что многие министры рассказали ему, "какие у них непреодолимые трудности".

"Правда в том, что у нас так много бюрократов и лоббистов, что если мы будем их слушать, то не добьемся никаких результатов", - сказал президент.

В то же время он отметил, что от правительства ждут конкретных результатов в области демографии. Не только от правительства, но и от парламента и президента ожидаются не только заявления на пресс-конференциях и красивые речи, но и конкретные, измеримые действия, сказал Ринкевич.

#эдгар ринкевич
0
24

Комментарии (5)

  • Ч
    Чангл
    6-го марта

    Ринкевич кунгс, вернись пожалуйста на старый пост, хватит Браже позорить Латвию

    0
    0
  • Ч
    Чангл
    6-го марта

    Президент молодец. Только скоро сносить это нужно будет. Не пройдет и года как мы друзья. Где деньги Зин?

    0
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Всё его предложения как потратить деньги, общество ждёт предложений как заработать!!! И вообще ни пора Ринкевичу который как провокатор на пенсию? Проведем опрос по плюсам?

    21
    0
  • lg
    lo gos
    5-го марта

    Общество разочаровалось

    26
    0
  • Д
    Дед
    5-го марта

    Это их общество, а наше общество ждет снижения налогов, доступность медицины, создание реальных рабочих мест.

    55
    0
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