«Общество ожидает от правительства конкретных результатов» - Ринкевич начинает терять терпение

Общество ждет от правительства конкретных результатов, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

По его словам, конкретные результаты ожидаются в области обороны, в развитии военной инфраструктуры в восточной приграничной зоне. Конкретные дела ожидаются и в сфере гражданской обороны. Например, уже долгое время выдвигается требование обновить строительные нормы и правила, чтобы в новых крупных общественных зданиях было обязательно строительство убежищ.

"Это было обещано в декабре [изменения в строительных нормах], и этого все еще нет", - сказал президент.

Сокращение бюрократии в строительстве было обещано в сентябре, декабре, но сейчас уже март, а законы еще не поступили в парламент, отметил президент.

Ринкевич сказал, что многие министры рассказали ему, "какие у них непреодолимые трудности".

"Правда в том, что у нас так много бюрократов и лоббистов, что если мы будем их слушать, то не добьемся никаких результатов", - сказал президент.

В то же время он отметил, что от правительства ждут конкретных результатов в области демографии. Не только от правительства, но и от парламента и президента ожидаются не только заявления на пресс-конференциях и красивые речи, но и конкретные, измеримые действия, сказал Ринкевич.