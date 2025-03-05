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Ринкевич разглядел надежду на улучшение отношений Зеленского и Трампа 1

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Ринкевич разглядел надежду на улучшение отношений Зеленского и Трампа

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам и то, что президент США Дональд Трамп процитировал его письмо Конгрессу США, свидетельствуют о том, что ситуация после спора между лидерами двух стран начинает урегулироваться дипломатическим путем, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент в своей оценке был осторожно позитивен.

Ринкевич выразил надежду, что Украине все же будет оказываться помощь со стороны США, что две страны подпишут соглашение о полезных ископаемых и что будет найден способ политического урегулирования между Украиной и Россией.

Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что задача Латвии - поддержать Украину, в том числе дипломатически, и это делается во всех форматах. "И вот результат - есть письмо Украины в США, это тот дипломатический путь, который нельзя недооценивать", - сказала Силиня.

Силиня подчеркнула, что нужны переговоры между Украиной и США, а также, возможно, между Украиной и Россией. "И тогда будет хороший результат", - сказала премьер.

Ночью во вторник один из чиновников Белого дома, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что военная помощь Украине приостанавливается и пересматривается. Тем временем Трамп лично не делал никаких заявлений по этому поводу.

Позже во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет наладить отношения с президентом США и работать под "сильным лидерством" Белого дома для обеспечения прочного мира в Украине.

#эдгар ринкевич #дональд трамп #зеленский
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Ринкевичу пора заканчивать глобальные проблемы решатьпроюлпроблемы решать и разговаривать,я,

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