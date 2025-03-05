Социолог объяснил высокий рейтинг популярности Ринкевича

«Во-первых, он как президент выбрал свою модель действий. Этих моделей исторически у нас было несколько. Модель прежнего президента Эгилса Левитса и еще нескольких предыдущих президентов проявлялась в достаточно прямой поддержке инициатив исполнительной власти, и это, как показывает опыт, не идет никогда на пользу рейтингу президента. Он неизбежно остается подчиненным отношению к исполнительной власти, которое практически всегда много критичней чем к президенту. Ринкевичс в этом смысле сохраняет нейтралитет, что имеет очень большое значение, но он внимателен также критикуя. Хорошо можно видеть, что он никогда не переходит каких-то границ. Думаю, он эту свою карьеру рассматривает в перспективе, которая называется «второй срок», что, как известно, не такое обязательное условие. По меньшей мере в недавней истории Латвии, вспомним, что у нас было только два президента, которые в должности были два срока — Улманис и Вике-Фрейберга».

«Тем самым Ринкевичс не создает остроты, очень внимательно обходит разные вопросы, в том числе те, которые на границе риска и в которых определенно он не был бы проигравшим в данный миг. Например, многократно провозглашавшийся вопрос о возбуждении роспуска Сейма. На мой взгляд, он действовал разумно. Он определенно просматривал те последствия «Решения N 2», которые пережил бывший президент Валдис Затлерс. Думаю, Ринкевичс у анатомии создания и принятия того решения был в тесной близости как руководитель канцелярии президента. Последствия он видел отлично — для него они были благоприятны, конечно, ибо таким образом он вошел в избранную политику и исполнительную власть, прежде того будучи чиновником. Тем временем Валдис Затлерс пропал где-то. Мягко выражаясь, политическая элита ему этого не простила».