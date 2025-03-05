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Социолог объяснил высокий рейтинг популярности Ринкевича 6

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Социолог объяснил высокий рейтинг популярности Ринкевича
ФОТО: LETA

Данные опросов общественного мнения (66% позитивного рейтинга у президента Ринкевичса) прокомментировал в Diena социолог Айгарс Фрейманис.

«Во-первых, он как президент выбрал свою модель действий. Этих моделей исторически у нас было несколько. Модель прежнего президента Эгилса Левитса и еще нескольких предыдущих президентов проявлялась в достаточно прямой поддержке инициатив исполнительной власти, и это, как показывает опыт, не идет никогда на пользу рейтингу президента. Он неизбежно остается подчиненным отношению к исполнительной власти, которое практически всегда много критичней чем к президенту. Ринкевичс в этом смысле сохраняет нейтралитет, что имеет очень большое значение, но он внимателен также критикуя. Хорошо можно видеть, что он никогда не переходит каких-то границ. Думаю, он эту свою карьеру рассматривает в перспективе, которая называется «второй срок», что, как известно, не такое обязательное условие. По меньшей мере в недавней истории Латвии, вспомним, что у нас было только два президента, которые в должности были два срока — Улманис и Вике-Фрейберга».

«Тем самым Ринкевичс не создает остроты, очень внимательно обходит разные вопросы, в том числе те, которые на границе риска и в которых определенно он не был бы проигравшим в данный миг. Например, многократно провозглашавшийся вопрос о возбуждении роспуска Сейма. На мой взгляд, он действовал разумно. Он определенно просматривал те последствия «Решения N 2», которые пережил бывший президент Валдис Затлерс. Думаю, Ринкевичс у анатомии создания и принятия того решения был в тесной близости как руководитель канцелярии президента. Последствия он видел отлично — для него они были благоприятны, конечно, ибо таким образом он вошел в избранную политику и исполнительную власть, прежде того будучи чиновником. Тем временем Валдис Затлерс пропал где-то. Мягко выражаясь, политическая элита ему этого не простила».

#эдгар ринкевич
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • Д
    Дед
    5-го марта

    Странно, значит таких должно быть каждый второй, почему то даже первых не найти. По моим опросам, хорошо, если 10%

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    На одну доярку , министерство, секретарь, помощник и пару советников:))) а она доит на всех и живёт в кредит в свободной Латвии, главное перекрыть , газ , электричество у нас есть торф :))

    10
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Хотя забыл у нас в гос аппарате вместе сих родней столь примерно и сосет одолжаевымаи деньги

    4
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    66 процентов ни думал столько в Латвии зазонзированных, поэтому там и находится эта Латвия в попе

    9
    0
  • JL
    Janina LV
    5-го марта

    Когда политик умеет говорить ни о чём, но так, чтобы все были довольны, его рейтинг стремится к небесам — ведь тишина всегда популярнее грома.

    15
    0
  • lg
    lo gos
    5-го марта

    Опрос, наверное, проводился на гей-параде. Социолог тоже, наверное, ...

    36
    1
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