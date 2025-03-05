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«Уволить ещё каких-то министров?» Силиня резко ответила на слова президента 2

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
«Уволить ещё каких-то министров?» Силиня резко ответила на слова президента
ФОТО: LETA

После утверждения новых министров в правительстве произойдут дополнительные изменения, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью передаче "900 секунд" на TV3, пишет LETA.

Говоря о "перезапуске" (рестарте) работы правительства, Силиня отметила, что у будущих министров есть много положительных качеств и опыта, которые позволят им эффективно выполнять поставленные приоритетные задачи. Однако министры должны не только достигать целей, но и, возможно, менять свой стиль работы. Кроме того, им следует учитывать, что приоритеты необходимо реализовывать в условиях ограниченного финансирования.

Премьер-министр подчеркнула, что новые приоритеты четко обозначены, и изменения необходимы.

"Изменения будут, и это не единственные изменения, последуют и другие, но о них мы объявим после утверждения министров", – сказала она, не уточнив, какие именно перемены планируются.

Отвечая на вопрос о критике президента Эдгара Ринкевича, который призвал правительство "собраться", Силиня заявила: "Я думаю, что президенту следует самому комментировать свои высказывания."

"Как мне ещё собраться? Уволить ещё каких-то министров? Пусть тогда президент сам объяснит, что он имел в виду", – добавила она, отметив, что задаст ему этот вопрос на предстоящей встрече в среду.

Как сообщалось ранее, в рамках "перезапуска" работы правительства 21 февраля Силиня отправила в отставку министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян). Они покинули посты 26 февраля.

Союз зеленых и крестьян выдвинул на пост министра благосостояния парламентского секретаря Министерства благосостояния Райниса Узулниекса.

"Новое Единство" первоначально предложило на пост министра образования и науки мэра Цесиса Яниса Розенбергса, но спустя несколько дней он отказался от этой возможности. После этого партия выдвинула парламентского секретаря Министерства иностранных дел Даце Мелбарде.

В свою очередь, "Прогрессивные" решили предложить на пост министра сообщения депутата Сейма и парламентского секретаря Министерства обороны Атиса Швинку.

#эвика силиня
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Комментарии (2)

  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    5-го марта

    Старо , как мир. Когда в борделе снижаются доходы, там не кровати переставляют, а меняют соответствующий обслуживающий персонал...

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Клоунада с стульчиками. Каким образом этот парламентский секретарь Министерства обороны отдупляет что то в логистике и менеджментом связанным в этой сфере? Цирк с конями.

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