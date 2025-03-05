В Латвии призвали немедленно готовиться к приходу «бурого медведя с востока»

"Трамп уходит из Европы. Как и когда мы встретим бурого медведя с востока?" - под таким тревожным заголовком обозреватель Neatkarīgā Бенс Латковскис рассуждает о будущем страны.

"К сожалению, сколько бы мы ни вооружались, нам одним не хватит человеческих ресурсов для обороны. Поэтому на политическом уровне необходимо сделать всё, чтобы в относительно короткие сроки увеличить присутствие союзников в регионе. Выполнение такой задачи ставит совершенно другие требования перед нашими министрами обороны и иностранных дел. Не говоря уже о премьер-министре.

"Прогрессивным" и "Единству" нужно отбросить партийные амбиции и назначить новых министров с большими способностями к "пробиванию". Академически настроенных людей и лоббистов места в Совете Безопасности ООН нужно заменить на более воинственных, энергичных и в каком-то смысле даже бесстыдных министров.

На политическом уровне, возможно, придётся принять чрезвычайные законы, которые установят особое предвоенное положение, позволяющее гораздо быстрее принимать решения, связанные с обороной государства. Также стоит подумать, не будет ли полезным заморозить такие дорогие инфраструктурные проекты, как "Rail Baltica", и направить освободившиеся ресурсы на нужды обороны. В конце концов, мы должны быть готовы к худшему сценарию не в 2036 году, когда эту трассу, возможно, запустят, а уже в следующем году — в 2026 году. Если Украина падёт, то ещё раньше.

Вспомним, что Красная армия Сталина после крайне тяжёлой и изнурительной победы над гитлеровской Германией в мае 1945 года уже 9 августа (то есть через два месяца) вторглась в Маньчжурию, контролируемую Японией, и за несколько недель разгромила огромную Квантунскую армию, насчитывавшую более миллиона солдат.

Поэтому мы должны быть готовы встретить бурого медведя с востока уже в этом году. Если из-за предательства Трампа (фактическое вставание США на сторону агрессора иначе назвать нельзя) Украина падёт, то у нас не будет никаких двух-трёх лет, о которых ещё недавно говорили. Теперь, когда в Белом доме Вашингтона сидит фактический союзник Кремля, ситуация радикально изменилась.

Действовать нужно немедленно. Если сами политики не умеют и никак не могут переключиться с привычных политических игр на серьёзную, действительно ответственную работу, то действовать должен президент страны. Таких политиков, которые не видят дальше своего политического интереса, нужно гнать метлой. Время действовать".