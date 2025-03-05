Ввести налог на оборону? Экс-политик выступил с неожиданной инициативой

Бывший политик Эдвинс Инкенс в интервью ТВ-24 заявил, что он бы лично даже был готов платить специальный подоходный налог на оборону в размере 2%. И этот налог платился бы каждый год пока бы ситуация в регионе не нормализовалась."Но это мои фантазии, понятно, что это не поддержат, народу не нравиться платить налоги", - резонно заметил экс-политик. Он не согласился с мнением, что Латвию трудно защитить. "Напротив, у нас очень много лесов и болот и мало дорог. Поэтому я бы призвал создавать укрепрайоны", - продолжил Э.Инкенс. Он полагает, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии должны быть пересмотрены наши оборонные планы, поскольку за счет этих стран у нас тоже может появиться авиация.