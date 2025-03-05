Baltijas balss logotype

Ввести налог на оборону? Экс-политик выступил с неожиданной инициативой 3

Политика
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Ввести налог на оборону? Экс-политик выступил с неожиданной инициативой

Эдвинс Инкенс призвал создавать в Латвии "укрепрайоны".

Бывший политик Эдвинс Инкенс в интервью ТВ-24 заявил, что он бы лично даже был готов платить специальный подоходный налог на оборону в размере 2%. И этот налог платился бы каждый год пока бы ситуация в регионе не нормализовалась."Но это мои фантазии, понятно, что это не поддержат, народу не нравиться платить налоги", - резонно заметил экс-политик. Он не согласился с мнением, что Латвию трудно защитить. "Напротив, у нас очень много лесов и болот и мало дорог. Поэтому я бы призвал создавать укрепрайоны", - продолжил Э.Инкенс. Он полагает, что после вступления в НАТО Швеции и Финляндии должны быть пересмотрены наши оборонные планы, поскольку за счет этих стран у нас тоже может появиться авиация.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
53

Комментарии (3)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Ты дурак старый, бредящий своими мэжабралями второй мировой...Леса-болота. Фуёта. Техника войны поменялась. Сейчас от дрона с тепловизором так уж не поболотишь. В миг найдут и йопнут артой или искандером, по примеру, как недавно йопнули по лагерю хохлов в ихних лесах-болотах. И всё. Укрепрайоные партизанские сраки раскидало по веткам.

    25
    1
  • JL
    Janina LV
    5-го марта

    Налог на оборону – это когда платишь за безопасность, но всё равно чувствуешь себя мишенью.

    32
    1
  • Д
    Дед
    5-го марта

    А чего, классно, только бы фамилию и партию не забыть, чтобы за этого дебила ни кто не проголосовал, чтобы он был самым экс, в квадрате политиком.

    44
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео