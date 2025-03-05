Парламентарии и решат, что делать с народной инициативой о запрете продажи алкоголя до 21-го года.

Завтра в Сейме, как ожидается, пройдет два пленарных заседания - очередное и внеочередное. На внеочередном планируется утвердить новых министров. Напомним, что пост министра благосостояния займет парламентский секретарь этого же ведомства Рейнис Узулниекс. Главой минобраза станет парламентский секретарь МИДа Даце Мелбарде, а министерство сообщений возглавит парламентский секретарь минобороны Атис Швинка.

На очередном же заседании депутаты должны решить, передавать ли, в частности, в комиссию Сейма поправки Национального объединения в Закон о фильмах, которые призваны запретить субтитры на иных языках, кроме латышского, и регламентировать количество фильмов в кинотеатрах, которые демонстрируются на оригинальных языках (нелатышском).

Другая оппозиционная фракция в Сейме - "Латвия на первом месте", - просит Сейм одобрить проект постановления парламента с призывом к Кабмину начать реальную борьбу с бюрократией, для чего сперва провести аудит госуправления, а потом начать сокращать функции и чиновников.

В повестке дня Сейма и принятие уже в окончательном чтении нового закона - Об искусственном интеллекте, призванного привлечь в нашу страну иностранные компании, которые развивают искусственный интеллект в различных сферах бизнеса.