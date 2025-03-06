«Для Латвии важны единые действия Европы и укрепление военной промышленности» - Силиня

Для Латвии важно, чтобы Европа действовала в единстве и укрепляла свою военную промышленность, заявила премьер-министр Эвика Силиня, прибыв в четверг на заседание Евросовета.

Премьер-министр сказала журналистам, что ожидает от заседания быстрых действий и четких решений. Она приветствовала предложение Европейской комиссии об увеличении расходов на оборону.

"Латвия уже давно выступает и призывает принять решение об увеличении расходов на оборону. Мы поддерживаем Украину, выделяя ей 0,25 % от ВВП", - сказала Силиня.

По ее мнению, важно, чтобы военная промышленность Европы рассматривалась как часть нашей экономики и чтобы расходы на оборону росли по всей Европе.

"Конечно, в разных странах Европы ситуация может отличаться, но необходимо больше гибкости как в бюджетных расходах, так и в вопросах обороны", - сказала Силиня.

Премьер-министр Латвии также подчеркнула, что без силы не может быть прочного мира, а мир в Европе выгоден всем. Если Украина не получит достаточной поддержки, она будет вынуждена начать мирные переговоры с позиции слабости, сказала она.

"Мы, европейцы, все понимаем, что это значит - Россия только перегруппируется, перевооружится и через несколько лет снова будет угрожать другим странам", - заключила Силиня.