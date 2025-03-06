Майрис Бриедис присоединился к партии «Стабильности!»

До муниципальных выборов остается ровно 3 месяца, а подача списков кандидатов в депутаты в местные избирательные комиссии начнется через две недели и завершится 4-го апреля. Таким образом, важный этап подготовки к выборам выходит на финишную прямую — политические силы спешат объединиться и (или) пополнить свои ряды узнаваемыми личностями. На днях партия Suverēnā vara (Суверенная власть) объявила, что на выборы в Рижскую думу пойдет вместе с партией «Jaunlatvieši”. На этой неделе стало известно, что депутат нынешней Рижской думы Наталья Абола присоединилась к партии «Согласие».

И вот новость сегодняшнего дня — ряды партии «Стабильности!», как сообщило агентство LETA, пополнил известнейший боксер Майрис Бриедис, который последние два года, особенно после завершения спортивной карьеры, является общественно активным и часто высказывает свое мнение и о большой политике, и о ситуации в столице, в социальных сетях. «Чувство справедливости даст Майрису силы наносить точные политические удары!» - заявил лидер партии «Стабильности!», депутат Сейма Алексей Росликов.