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Отправленный в отставку Бришкенс уже получил новый руководящий пост 4

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
Отправленный в отставку Бришкенс уже получил новый руководящий пост

Бывший министр сообщения, депутат Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") избран председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, сообщили в пресс-службе Сейма.

Бришкенс обещает уделить дополнительное внимание промышленному развитию Латвии, в том числе в области обороны, а также развитию экономики и инфраструктуры приграничных регионов. По его мнению, необходимо развивать сельскохозяйственные кооперативы, укреплять энергетическую независимость и решать вопросы окружающей среды и устойчивости.

Комиссия по народному хозяйству работает над законопроектами, касающимися предпринимательства, сельского хозяйства, окружающей среды и региональной политики. Комиссия также занимается вопросами энергетического сектора, строительства, сообщения и транспорта, региональной экономической политикой.

Прежний руководитель комиссии Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") перейдет в комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции а также в комиссию по национальной безопасности, говорится в пресс-релизе "Прогрессивных".

#партии
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30

Комментарии (4)

  • 6-го марта

    Высокие достижения и отличные результаты? ! ? !

    4
    0
  • JL
    Janina LV
    6-го марта

    Как говорится, в латполитике, как в цирке: кто-то уходит, кто-то приходит, а клоуны всё те же.

    20
    0
  • JJ
    Jan Jans
    6-го марта

    развалил транзитную отрасль, теперь взялся за народное хозяйство? все же не ту страну Гондурасом назвали...

    34
    0
  • lg
    lo gos
    6-го марта

    общество высказывает вам недоверие

    30
    0

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