Отправленный в отставку Бришкенс уже получил новый руководящий пост

Бывший министр сообщения, депутат Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") избран председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, сообщили в пресс-службе Сейма.

Бришкенс обещает уделить дополнительное внимание промышленному развитию Латвии, в том числе в области обороны, а также развитию экономики и инфраструктуры приграничных регионов. По его мнению, необходимо развивать сельскохозяйственные кооперативы, укреплять энергетическую независимость и решать вопросы окружающей среды и устойчивости.

Комиссия по народному хозяйству работает над законопроектами, касающимися предпринимательства, сельского хозяйства, окружающей среды и региональной политики. Комиссия также занимается вопросами энергетического сектора, строительства, сообщения и транспорта, региональной экономической политикой.

Прежний руководитель комиссии Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") перейдет в комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции а также в комиссию по национальной безопасности, говорится в пресс-релизе "Прогрессивных".