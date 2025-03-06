«Россия не будет воевать с Латвией. Я не знаю, почему мы продолжаем сеять страх» - Юрканс

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс поделился в беседе с «Неаткаригой» своим мнением по поводу войны на Украине и ее влиянием на Латвию.

Я думаю, что странам Балтии война не грозит. Мне не нравится, что сознание латвийского общества постоянно милитаризируется. Латвийцы могут жить в мире, безопасности и согласии, поскольку Россия в настоящее время не может вести войну с НАТО.

Латвия — страна НАТО, поэтому, учитывая все происходящее в России, то, что Россия не в состоянии выгнать украинцев из Курской области, и зная о ней немного больше, чем пишут в газетах, России не нужны проблемы.

Россия хочет остановить эту войну, Россия хочет прекращения огня, конечно, на своих условиях. России передышка нужна даже больше, чем Зеленскому.

Так это наша общая надежда?

Я думаю, что такова реальность. Это реальность, и я не знаю, почему мы продолжаем сеять страх. Нам нравится все драматизировать. Нужно просто читать политические сигналы, которые преобладают в мире. Латвия оплачивает почти четыре процента бюджета НАТО и является одним из ведущих доноров. Мы доказали, что являемся серьезным союзником, серьезным государством-членом.

Я понимаю, почему многие латыши до сих пор демонизируют Россию и Путина. Я понимаю историческую память людей. Но сегодня не 1939 и не 1940 год. Сегодня 2025 год, и многие страны мира обладают ядерным оружием. Это гарантия, которая удерживает страны мира от крупных войн. Никто не хочет умирать, как украинцы сегодня, защищая свою страну.

Я повторюсь, но наш главный союзник все активнее выступает на различных форумах за укрепление инклюзивной демократии в странах. Слышали ли вы Джеффри Сакса, одного из ведущих экономистов мира, который помог Украине создать собственную валюту в 1992 году? С трибуны Европарламента он призвал и предостерег страны Балтии избавиться от русофобии. И он не единственный, кто об этом говорит. Это не мои выдумки. Это факты.

Я говорил об этом все время, пока занимался политикой. Я по-прежнему убежден, что в Латвии не будет процветания до тех пор, пока Латвия будет мачехой для значительной части населения. Виной всему русофобия. Сплоченное общество имеет большую гарантию безопасности.

Русофобия возникла после вторжения России в Крым и ее второго полномасштабного вторжения на Украину. Бесспорно, но после подобных событий именно так и происходит.

Я это понимаю, но давайте представим, что Трампу удастся остановить войну на Украине, снять санкции с россиян, и тогда наши бизнесмены снова смогут вести бизнес с россиянами. Как будет себя чувствовать поколение, выросшее без русского языка? Кто снова будет иметь особые привилегии? Те, кто говорит по-русски!

В США уже говорят о необходимости восстановления газопровода «Северный поток — 2».

Дипломатам нашей страны в это время следует действовать очень осторожно. Теперь многие в Латвии задаются вопросом, почему нас не пригласили в Лондон и что имел в виду Трамп, когда сказал, что «страны Балтии — это отдельная история». Если бы я был министром иностранных дел, я бы немедленно отправил посла в Госдепартамент в Вашингтоне, чтобы выяснить, что означало замечание Трампа.

В Лондоне, Париже и Берлине нашим послам следовало бы спросить, почему нас не пригласили на встречу европейских стран в Лондоне, а не жить в догадках. Общественности необходимо предоставлять очень точную информацию. Это задача дипломатии. Где эти рейтинги? Где объяснение от нашего Министерства иностранных дел? У этих стран есть посольства в Латвии. Министр иностранных дел вызывает послов и требует объяснений, почему нас не пригласили. Общественность должна это знать.