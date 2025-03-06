Сокращать безжалостно! В правительстве ЛР родились идеи экономии бюджетных средств

Как известно, Эвика Силиня в рамках рестарта своего правительства предложила сократить бюрократию на 25 процентов — и в том числе "сократить и эффективизировать функции госуправления на 5%".

Фонд есть, толку нет

Значит ли это, что будет реально сокращен госаппарат на 5%, пока неизвестно. Хотя именно этого требуют социальные партнеры правительства в лице Конфедерации работодателей, Торгово–промышленной палаты и Ассоциации финансовой отрасли, утверждая, что даже сократив госуправление на эти пять процентов, можно сэкономить аж 850 миллионов евро!

В любом случае правящие политики поняли, что все–таки придется урезать расходы госуправления. Своими идеями на сей счет с Латвийским ТВ поделился министр экономики Виктор Валайнис.

Он пришел к выводу, что следовало бы ликвидировать Фонд интеграции общества, передав его функции другим госучреждениям. При этом министр сослался на ревизию Госконтроля, в ходе которой было констатировано, что цели Фонда интеграции очень размыты, результаты трудно проследить, а самое главное — трудно проследить, как и насколько эффективно тратятся выделенные фонду на различные интеграционные программы… 42 миллиона евро.

Без такой интеграции обойдемся

Если честно, то трудно с главой Минэкономики не согласиться — без интеграционных программ вполне государство может обойтись. И в силу необходимости экономии госсредств, и по причине неэффективности интеграции в нашей стране.

Ведь еще в начале 2000–х годов один из чиновников от интеграции заметил, что "очень сложно заниматься интеграцией, когда параллельно политики занимаются дезинтеграцией".

Министр экономики озвучил и еще одну идею для возможной экономии — отказ от регулярной верификации (то бишь замены) счетчиков учета воды в квартирах. Идея правильная, вот только как это поможет сэкономить госсредства — ведь расходы по установке новых счетчиков (каждые два–три года) ложатся на плечи самих жильцов.

Другое дело, если будет принято решение отказаться от регулярной замены счетчиков учета воды в государственных и муниципальных учреждениях — это уже даст какую–то экономию публичных ресурсов.

Нужны другие сокращения

Впрочем, мы прекрасно понимаем, что отказ от замены счетчиков даст примерно такую же "огромную" экономию, как, например, более редкая закупка мыла и туалетной бумаги для офисов госуправления.

Нужны куда более масштабные сокращения госсредств, а это предполагает по большому счету оптимизацию министерств, слияние госагентств, прекращение дублирования функций. Напомним, что только на оборонные расходы в следующем году дополнительно потребуется от 240 до 300 миллионов евро.

А ведь еще премьер пообещала увеличить все виды пособий семьям с детьми — это еще около 150 миллионов. Хотя в число приоритетов здравоохранение не попало, но едва ли в год выборов в Сейм — то есть в следующий год — правительство откажется увеличить ассигнования на те же квоты на гослечение или на компенсационные медикаменты.

Так или иначе, но власти, если будет на то политическая воля, должны изыскать обозначенные социальными партнерами 850 миллионов. Ведь это как раз и составляет около 5% от общей расходной части бюджета этого года — то бишь 17 миллиардов евро.

Невидимая борьба с бюрократией

Примечательно, что уже полтора года, если верить премьеру, идет — судя по всему, невидимая, — борьба с бюрократией вообще. Вот только бюрократия при этом не уменьшается, о чем вчера с возмущением снова говорил президент.

В качестве примера он привел историю с уменьшением бюрократических процедур в строительстве. После года мытарств чиновники обещали согласовать соответствующие проекты нормативных актов еще в ноябре.

На дворе уже март, а конкретные законопроекты еще даже до правительства не дошли. Такими темпами борьба с бюрократией растянется на десятилетия.

В ожидании цепной реакции

Что же касается идеи Валайниса по поводу ликвидации Фонда интеграции, то, озвучив эту идею, он не только заставит остальных министров начать дискуссию на сей счет, но и вызовет встречную реакцию.

Раз министр экономики залез со своими советами в огород Министерства культуры, которое курирует вопросы интеграции, то министр культуры должен дать ответ и предложить что–нибудь сократить в Министерстве экономики.

Возможно, такая цепная реакция приведет к желаемому результату — реальной экономии средств. Напомним лишь, что за период с 2019 по 2023 год, то есть за четыре года, расходы бюджета выросли почти на 6 миллиардов (!) евро, однако в тот период не была проведена ни одна социально значимая реформа, не было и существенного прироста зарплат полицейских, пожарных, медсестер…