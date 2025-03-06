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«Те же яйца, только в профиль»: рестарт правительства Латвии вызвал насмешки 2

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
«Те же яйца, только в профиль»: рестарт правительства Латвии вызвал насмешки
ФОТО: LETA

На заседании Сейма, на котором состоялось голосование за утверждение новых министров, оппозиционные депутаты раскритиковали правительство, заявив, что замена трех министров ничего не изменит.

Депутат Сейма Эдгар Таварс ("Объединенный список") задался вопросом, можно ли назвать процесс замены министров "перезапуском" и "прорывом" правительства.

"4х4 "спустил шины и забуксовал, даже не сдвинувшись с места", - критически отметил Таварс.

По его словам, обсуждение выдвинутых кандидатур не имело смысла, так как истинная цель этого процесса - выиграть время, чтобы нынешнее правительство сохранило свои кресла, особенно премьерское.

Депутат от оппозиции Андрис Кулбергс ("Объединенный список") отметил, что правительство не справилось с вопросами "Rail Baltica", "airBaltic", реформой портов, Латвийской железной дорогой.

Он отметил, что в "прорыве 4х4" ни словом не упоминался вопрос о "RailBaltica". Кулбергс выразил мнение, что бывший министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") не смог "вынести" этот проект в одиночку, так как нужна была и ответственность Министерства финансов и премьера.

По мнению Кулбергса, рокировка трех министров не решит проблем обороны, внутренних дел и иностранных дел.

"Это правительство показывает, что оно недееспособно", - сказал Кулбергс, подчеркнув, что ждать изменений внешних обстоятельств нельзя, нужно действовать самим.

Оппозиционный депутат от ЛПМ отметил, что правительству следует отказаться от "золотых свай" и, например, направить финансовые средства на противовоздушную оборону.

"Последние деньги, которые вы взяли на "Rail Baltica", вы сняли с других проектов", - сказал депутат, добавив, что необходимую сумму все равно не удастся "наскрести", но больше не будет средств на содержание дорог.

В свою очередь один из депутатов "Объединенного списка" отметил, что необходимо начать работать с обществом, чтобы укрепить его доверие. Вместо этого публичный сектор берет на себя только новые функции, число чиновников выросло, публичное управление утяжеляется, добавил депутат.

"Те же яйца, только в профиль - это то, что вы, коллеги, предлагаете", - сказал депутат о рестарте правительства.

Как сообщалось, сегодня Сейм принял решение об утверждении нового министра образования и науки, министра благосостояния и министра сообщения.

#сейм #правительство
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    6-го марта

    Реформы по-латвийски: переставили стулья, но оркестр играет ту же мелодию.

    8
    0
  • lg
    lo gos
    6-го марта

    Столько громких слов, а на деле - пшик. Чуда не произошло

    20
    0

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