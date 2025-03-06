«У нас сейчас повсюду паника» - Раев

Приостановка помощи США Украине была ожидаема после встречи лидеров двух стран, заявил парламентский секретарь Министерства внутренних дел, депутат Сейма Игорь Раев в четверг в программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении.

Оценивая заявление президента США Дональда Трампа о приостановке поддержки Украины, Раев признал, что, к сожалению, это было ожидаемо после того, что произошло во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У нас сейчас повсюду паника , и все снова обсуждают статью 5 [Договора НАТО]. Администрация Трампа только что назначила нового посла в НАТО. И он сказал, что поддержка НАТО со стороны США является нерушимой и непоколебимой», — заявил политик.

Это означает, что со стороны США ничего не изменится, США продолжат оставаться частью и основой НАТО.

Раев также заявил, что основная поддержка США Украине — это системы ПВО, которые являются абсолютно доминирующим видом поставок США. Он считает, что Европа не сможет заменить эти поставки.

«Европа могла бы предложить системы IRIS-T и SAMP/T, но их очень мало, и это самая существенная проблема», — заявил представитель министерства, добавив, что украинская война — особенная, и количество имеет принципиальное значение.

Комментируя решение США приостановить обмен разведданными с Украиной, Раев заявил, что это станет серьезной проблемой для украинской армии, поскольку заменить это военными возможностями Евросоюза в краткосрочной перспективе практически невозможно. «Возможно, в долгосрочной перспективе, но вопрос в том, есть ли у Украины эта долгосрочная перспектива», — сказал политик.

Как сообщалось, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, резко усилив давление на Киев с целью заставить его согласиться на мирные переговоры с Россией, сообщил представитель Белого дома.