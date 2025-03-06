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Украину просили продержаться... еще 2 года 2

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Украину просили продержаться... еще 2 года

А пока Вайра Вике-Фрейберга настроена очень пессимистично.

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вчера в прямом эфире программы ЛТВ-1 "Kas notiek Latvijā?" констатировала, что при нынешней политическом раскладе сил в конгрессе и сенате США, где все находится под контролем республиканцев, едва ли кто-то сможет помешать Дональду Трампу в реализации его планов. Поэтому, полагает бывший президент Латвии, нужно всячески помогать Украине с тем, чтобы она могла продержаться хотя бы еще два года, когда на промежуточных выборах в американский парламент расклад сил может измениться и в сторону демократов. В телеэфире Вайра Вике-Фрейберга жестко раскритиковала поведение президента Трампа и вице-президента Вэнса, заметив, что они посмели украинского лидера "выкинуть из Белого дома, как собаку".

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Тэээкс, значит два года ещё "до последнего хохла", а если и дальше респы будут рулить, то ещё два. Эге. Одобряю.

    17
    5
  • JL
    Janina LV
    6-го марта

    Как говорится, в большой геополитике, как в шахматах: иногда приходится жертвовать фигурами, чтобы выиграть партию.

    21
    2

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