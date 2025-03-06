Украину просили продержаться... еще 2 года

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вчера в прямом эфире программы ЛТВ-1 "Kas notiek Latvijā?" констатировала, что при нынешней политическом раскладе сил в конгрессе и сенате США, где все находится под контролем республиканцев, едва ли кто-то сможет помешать Дональду Трампу в реализации его планов. Поэтому, полагает бывший президент Латвии, нужно всячески помогать Украине с тем, чтобы она могла продержаться хотя бы еще два года, когда на промежуточных выборах в американский парламент расклад сил может измениться и в сторону демократов. В телеэфире Вайра Вике-Фрейберга жестко раскритиковала поведение президента Трампа и вице-президента Вэнса, заметив, что они посмели украинского лидера "выкинуть из Белого дома, как собаку".