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В должности министра сообщения Сейм утвердил Атиса Швинку 0

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
LETA
В должности министра сообщения Сейм утвердил Атиса Швинку
ФОТО: LETA

Депутаты Сейма сегодня утвердили действующего депутата от партии "Прогрессивные" Атиса Швинку на должность министра сообщения.

За Швинку проголосовали 52 депутата Сейма, а "против" высказались 41 депутат.

Родившийся в 1973 году Швинка в 2002 году получил степень бакалавра социальных наук в области управления в Латвийском университете. В 20 лет Швинка был назначен исполнительным директором организации "Junior Achievement Latvija", а в конце 90-х годов вместе с командой внедрил предмет экономики в школах, а также руководил несколькими проектами, например, "День теней".

Он был руководителем нескольких предприятий. Швинке до сих пор принадлежат доли в нескольких компаниях: SIA "Ammolite", SIA "LIC", SIA "Mush" и SIA "LIC GOTUS".

Швинка баллотировался на выборах в 14-й Сейм в 2022 году как лидер списка Земгальского избирательного округа от "Прогрессивных" и был избран. Он является членом правления "Прогрессивных".

В Сейме он работает в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, а также в Комиссии по национальной безопасности, что означает, что он имеет доступ к государственной тайне высшего уровня для выполнения обязанностей министра. До сих пор Швинка также был парламентским секретарем Министерства обороны.

Кроме того, он работает в подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, был председателем подкомиссии по медиаполитике и членом подкомиссии по спорту.

#атис швинка
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Григорий Антонов
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