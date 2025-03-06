"Вы хотите нам, оппозиции, закрыть рот!" - сегодня с трибуны Сейма кричали депутаты от парламентской оппозиции. Забавно, но самые долгие дебаты в Сейме сегодня вызвал именно вопрос... о дебатах или точнее - о времени дебатов. Речь идет о предложении депутата Скайдрите Абрамы ("Прогрессивные") сократить время дебатов с нынешних 5 минут до 3 минут. Оппозиционные парламентарии посчитал это вопиющим "наездом" на права депутатов и прежде всего от оппозиции. "Нам просто таким образом затыкают рот", - заявила Рамона Петравича из фракции "Латвия на первом месте". Многие парламентарии обратили внимание, что пленарные заседания Сейма, которые обычно проходят раз в неделю, по четвергам, зачастую, завершаются еще до 17 или даже до 15 часов, то есть до обеденного перерыва и это значит, что еще сокращать время дебатов нет никакой необходимости. Иными словами, дебаты особенно не затягивают рабочий день слуг народа. Кстати, и сегодняшнее пленарное заседание, судя по темпам рассмотрения повестки дня, завершится до 17.00.

"Коллеги, ну куда нам нужно так торопиться?! И какую экономию мы получим, уменьшив время выступлений, к примеру по внесенным законопроектам, с пяти до трех минут?" - недоумевала Инара Мурниеце из Национального объединения.

"Один может ясно выразить свою мысль и за минуту, другим нужно 5 минут, третий может и полчаса говорить, а толку все равно нет, поскольку мыслей нет", - парировал глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство"), успокоив, при этом коллег, что к третьему чтению руководимая им комиссия проанализирует все зафиксированные в регламенте работы Сейма временные рамки выступлений и постарается прийти к разумному компромиссу. Между тем, сама поправка о сокращении времени дебатов сегодня была принята во втором чтении! Оппозиция уже предупредила, что если правящие продолжат действовать таким образом, оппозиция может договориться и по каждому вопросу начать выступать по 3 минуту. Причем, это будут делать все 48 оппозиционных депутатов! И тогда заседания действительно будут длиться до вечера...