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Жители Латвии все еще ездят в Россию и Беларусь. Зачем? 2

Политика
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Жители Латвии все еще ездят в Россию и Беларусь. Зачем?

Сейм концептуально поддержал поправки в закон, запрещающие поставщикам туристических услуг оказывать их в отношении России и Беларуси. Эти поправки еще должны быть одобрены парламентом в двух чтениях. Предлагается запретить и общественный пассажирский транспорт в страны-агрессоры. Туристические компании, опрошенные в Латгалии, а также некоторые местные жители выступают против таких правил, поскольку они повлияют на их бизнес и возможность совершать покупки, передает ЛТВ.

В Даугавпилсе работает несколько туристических компаний, которые активно предлагают поездки в Беларусь.

Один из представителей туроператора не захотел раскрывать свое имя, но отметил, что в основном туристы посещают эти страны, чтобы поправить здоровье.

Интересный факт — на сайте туроператора указано, что компания не несет ответственности за пересечение границ.

Представитель туристической компании «Mari» отметил: «Что бы ни решила наша страна, так и будет, только многие останутся без работы. Путешествуют. Больше людей едут на оздоровительный туризм в санатории».

Несколько жителей Даугавпилса, к которым обратились журналисты, также заявили, что они против запрета на въезд в Беларусь.

«У меня в Беларуси похоронены родственники. На кладбищенский праздник всегда нужно ездить. Теперь кладбище будет заброшено», — сказала жительница Даугавпилса Зина.

«Когда был открыт пограничный пункт пропуска «Силене», можно было проехать раз в месяц, дешевле заправить полный бак бензина и купить продукты», — рассказал житель Даугавпилса.

На пограничном пункте пропуска «Патерниеки» сообщили, что количество регулярно пересекающих границу из Латвии в Беларусь составляет около 60 тысяч человек в год.

«Ездят и пожилые люди, и молодые. Цель поездок тоже разная — в основном это посещение родственников. Туристические группы едут на концерты, мероприятия. Конечно, они планируют пройтись по магазинам — это тоже распространено», — рассказал о причинах поездок начальник пограничного пункта «Патерниеки» Петр Круковскис.

Между тем авторы изменений в закон отметили, что граждане Латвии могут попасть в беду в стране-агрессоре из-за случайных или преднамеренных провокаций. Моральный аспект также важен.

«Туристические агентства не поняли, что они выстраивают деловые отношения со страной-агрессором. Здесь есть и моральный вопрос — почему мы каким-то образом укрепляем экономические связи и тем самым укрепляем эту страну», — заявила Даце Мелбарде («Новое Единство»), теперь уже бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел.

В последнее время количество граждан Латвии, посещающих Беларусь, сократилось, а поток граждан Евросоюза и третьих стран увеличился на 35%. В МИД отметили, что вопросы запрета следует и дальше координировать на уровне стран Балтии и Польши.

#туризм #россия #беларусь
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89

Комментарии (2)

  • Н
    Николай
    7-го марта

    Чтоб поесть качественной еды. И купить провизии что можно перевезти. Скоро одежду будем от туда таскать как хлопок в Европе запретят

    38
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    7-го марта

    да, зачем?

    всех вызывают на вербовку к Путину в Кремль. только тсс. не говорите СБ

    62
    3

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