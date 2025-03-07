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Чем латвийская курица хуже польской? Депутаты заинтересовались ценами на продукты питания 2

Политика
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Чем латвийская курица хуже польской? Депутаты заинтересовались ценами на продукты питания
ФОТО: dreamstime

Кампания по снижению цен, затеянная министром экономики Виктором Валайнисом, встретила яростное сопротивление. Законодательные поправки, "регулирующие" цены на продукты питания, продвигаются очень медленно.

Напомним, что Министерство экономики решило "укрощать" цены в два этапа — сперва "отрегулировать" договорные отношения между поставщиками (производителями) и торговцами, заодно защитив местных производителей, а потом уже пытаться "бороться" собственно с ценами.

Заметим сразу же, что второй этап еще даже не начался — дискуссии идут в рамках рабочих групп Министерства экономики.

Рискнем предположить, что до второго этапа дело вообще может не дойти, поскольку против государственного вмешательства в рыночное ценообразование выступили и торговцы, и даже сами производители.

Что же касается первого этапа, то и здесь все продвигается небыстро. На днях комиссия по народному хозяйству после бурного обсуждения в первом чтении соответствующих поправок в Закон о запрете недобросовестной торговли решила отложить данный вопрос на две недели.

Спор возник из–за попыток Министерства экономики фактически запретить торговцам устанавливать на местные продукты более высокие наценки, чем на импортные. При этом часть депутатов и Министерство экономики оперировали одними данными, а торговцы — другими. Депутаты утверждали, что в крупных торговых сетях корзина местной продукции на треть меньше импортной.

А представители торговых сетях уверяли, что это не соответствует действительности, и потом все зависит от сезона — в большинстве случаев местные продукты составляют от 60 до 80% от общего объема продуктов в крупных торговых сетях.

Если же говорить о наценках, то это сложный механизм, связанный в том числе и с соглашениями между каждым поставщиком и торговой сетью.

В свою очередь, министр экономики выразил недоумение, почему наценка на латвийскую курятину зачастую выше, чем на польскую, хотя "куры те же самые, того же сорта".

Так или иначе, но депутаты пока отложили принятие поправок в первом чтении и вернутся к этому вопросу через две недели.

#продукты #цены на продовольствие
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Чувак, не нюхай эту куру. Видно что её накачали россолом для веса (есть такая дрянь и хитрозадость). Надо опасатся этих курей с "накаченными" лытками и грудками.

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  • Д
    Дед
    7-го марта

    Клоуны! Это было возможно при социализме, но при этом ни министр ни депутат, так не жировали.

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