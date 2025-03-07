Полностью оттолкнуть Венгрию - не в интересах Европы, - Силиня

В интересах Европы не оставить Венгрию полностью изолированной и брошенной в руки России, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет LETA.

Комментируя неспособность стран Европейского Союза (ЕС) договориться о дальнейшем поддержке Украины из-за возражений Венгрии, Силиня отметила, что государства-члены были готовы к такому исходу, заранее обсуждая возможность принятия решения в формате 26 стран.

"Не секрет, что Венгрия уже раньше заявляла, что по вопросу Украины они не будут едины", — сказала премьер-министр, подчеркнув, что найденное решение стало лучшим способом показать, что мнение 26 стран полностью совпадает.

На вопрос о том, является ли существующий порядок эффективным, Силиня указала, что таков формат Европы, и были другие вопросы, которые имели большое значение для Латвии, например, вопрос восточной границы: "Очевидно, что это в первую очередь волнует приграничные страны". Премьер-министр подчеркнула, что страны ЕС уже сейчас используют экстренные механизмы для решения подобных ситуаций, в том числе финансовые инструменты для обороны.

"Венгрия в любом случае — согласна она или нет — не изменит своего мнения, но мы определенно не хотим видеть в Европе страну, полностью изолированную и брошенную в руки России. Нужно понимать, что стратегически для нас лучше, чтобы они могли больше сотрудничать с Европой, а не с Россией", — заявила глава правительства.

Как сообщалось, в проекте декларации, поддержанном 26 странами, была вновь подтверждена прежняя позиция ЕС в отношении развязанной Россией войны, подчеркнута необходимость справедливого и долгосрочного мира, а также выражена решимость блока продолжать поддержку Украины, включая военную помощь.

Однако пророссийски настроенный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в прошлую субботу заявил, что воспользуется правом вето, поскольку существуют "стратегические разногласия в подходе к украинскому вопросу".

В своем письме председателю Европейского совета Антониу Коште Орбан призвал вместо этого поддержать принятую на прошлой неделе резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой содержится требование о немедленном прекращении войны, но Россия как агрессор не упоминается.

За эту резолюцию вместе с Китаем и Россией в Совете Безопасности проголосовали также США, тогда как европейские страны воздержались.