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«Последняя крепость Европы!» Херманис рассказал, от чего зависит будущее Латвии 5

Политика
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
«Последняя крепость Европы!» Херманис рассказал, от чего зависит будущее Латвии

Театральный режиссер Алвис Херманис выступил с очередным политическим заявлением, касаемо возможно будущего Латвии.

По его словам, Латвии необходимо объединиться с Польшей.

«Польша станет центром будущей Европы в идеологическом, экономическом и военном отношении. Последняя европейская крепость. Будущее Латвии зависит от того, насколько у нее хватит здравого смысла объединить усилия с поляками и сделать то же, что и они.

У кого есть дети, тот поймёт», - написал Херманис в социальных сетях.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Путина, что Европа сможет победить Россию в любом конфликте, пообещав: «Россия проиграет так же, как Советский Союз».

#мнения #херманис
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Комментарии (5)

  • Мп
    Мимо проходил
    9-го марта

    Украинцы как-то пробовали объединяться с Польшей - теперь ненавидят друг друга. А товарищу с говорящей фамилией я рекомендую вывезти латышей в Антарктиду и запретить общаться в сдругими национальностями - только так он сможет сохранить "идентичность и латышскость".

    15
    0
  • A
    Anim
    7-го марта

    Советский Союз полякам проиграл, да? ))) Вот же клоуны )))

    44
    1
  • lg
    lo gos
    7-го марта

    Да, многие актёры сталкиваются с проблемами алкоголизма, но многие из них успешно преодолевают эти трудности.

    38
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    7-го марта

    Как бы пшеков после укрии снова не поделили-история то циклична.

    41
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    7-го марта

    Черчилль как то сравнил Польшу с одним животным Европы.

    50
    0
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