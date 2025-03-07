«Последняя крепость Европы!» Херманис рассказал, от чего зависит будущее Латвии

По его словам, Латвии необходимо объединиться с Польшей.

«Польша станет центром будущей Европы в идеологическом, экономическом и военном отношении. Последняя европейская крепость. Будущее Латвии зависит от того, насколько у нее хватит здравого смысла объединить усилия с поляками и сделать то же, что и они.

У кого есть дети, тот поймёт», - написал Херманис в социальных сетях.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Путина, что Европа сможет победить Россию в любом конфликте, пообещав: «Россия проиграет так же, как Советский Союз».