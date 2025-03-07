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Премьер-министру удалось «собрать» правительство 0

Политика
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
Премьер-министру удалось «собрать» правительство

Когда в среду журналисты спросили премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), удалось ли ей выполнить призыв президента Эдгара Ринкевича к коалиции "собраться и начать работать", глава правительства помрачнела. "А как еще мне "собраться"? Уволить еще трех министров? Пусть президент и скажет, что он подразумевает", - заявила Силиня в программе "900 секунд" на телеканале TV3.

Несколько часов спустя в тот же день президент дал пояснения: "Премьер-министр оценила работу министров. Теперь общественность ожидает быстрой, ощутимой, конкретной и измеримой работы".

Президент также перечислил задачи - в первую очередь, речь идет о безопасности и обороне страны, в том числе гражданской обороне, чтобы люди могли видеть, например, что ведется строительство убежищ. В то же время Ринкевича интересует, как именно будет сокращена бюрократия и предотвращен демографический кризис. Силиня сообщила, что сформирует группу по стратегической координации группу под руководством министра финансов Арвилса Ашераденса и министра обороны Андриса Спрудса, которая в марте подготовит план по увеличению финансирования обороны и безопасности. Премьер-министр намерена увеличить финансирование обороны до 4% от валового внутреннего продукта к концу этого года.

Силиня не участвовала в заседании Сейма в четверг, где проходило голосование по новым министрам, поскольку находилась на внеочередном заседании Евросовета в Брюсселе. Через неделю парламент заслушает отчет премьер-министра о работе правительства. За новых министров проголосовали все 52 члена коалиции. В четверг Сейм выразил доверие министру образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство"), которую также поддержали Андрей Целяпитерс и Чеславс Батня ("Объединенный список"), министру благосостояния Рейнису Узулниексу (Союз зеленых и крестьян), за которого проголосовали также оппозиционные "Объединенный список" и Национальное объединение, и министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные"), за которого голосовала только коалиция. Дебаты начались только перед голосованием по кандидатуре Швинки.

Как заявили несколько оппозиционных депутатов, весь этот рестарт был необходим для замены министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"). Несколько парламентариев предложили Швинке рассказать о своих планах, однако он не воспользовался этой возможностью. Накануне новый министр уже встретился с фракциями, желавшими услышать его мнение.

#эвика силиня
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