Деньги на военные нужды можно будет получить за счет увеличения бюджетного дефицита, то есть через займы.

В понедельник на очередном коалиционном совете под председательством Эвики Силини партнеры планируют обсудить воможность увеличения ассигнований на оборону как в этом, так и в следующем году. В этом году на военные расходы дополнительные средства возможно получить только путем экономии средств на различные бюджетные программы. Варианты экономии сейчас отчаянно ищут министры правительства Силини. Что же касается следующего года, то здесь как раз премьер привезла из Брюсселя две хороших для властей новости. Во-первых, скорее всего расходы на оборону не будут "включены" в общий бюджетный дефицит, который не должен превышать 3% от ВВП. Это позволит и Латвии свои военные расходы "вывести" из под брюссельского контроля за бюджетом. А во-вторых, странам ЕС будут доступны займы на военные нужды из специального фонда, который вскоре создаст Брюссель. Кредитный портфель на военные нужды составит порядка 150 миллиардов евро!

Таким образом, и латвийские власти за счет займа смогут получить необходимые 240-280 миллионов евро на то, чтобы довести военный бюджет до 4-4,2 процентов от ВВП.

Как ожидается, правящие обсудят и ход реализации рестарта правительства, а именно - неотложные меры в рамках пррграммы рестарта под названием 4x4. Речь идет о сокращении бюрократии, о поддержке семей с детьми и об эффективизации работы госуправления.

Отметим, что на следующей неделе Сейм заслушает отчет о работе правительства Силини и о планах на этот год. На следующей неделе как раз нынешнему правительству исполнится полтора года.