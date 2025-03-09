Латвии нужно собственное ядерное оружие. Херманис указал в сторону светлого будущего страны

Известный в Латвии театральный режиссер Алвис Херманис сделал очередное громкое заявление.
По его словам, Латвии необходимо обзавестись собственным ядерным оружием.
«Одной из главных задач следующего правительства Латвии в 2026 году и следующего президента Латвии в 2027 году должно стать создание программы по производству ядерного оружия. Например, Израиль в четыре раза меньше Латвии, и у них это есть.
Производство довольно простое, проблема в ингредиентах. Надеюсь, наши будущие лидеры тоже с этим справятся», - указал он.
Напомним, ранее Херманис указал, что Латвии срочно нужно вступить в союз с Польшей.
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