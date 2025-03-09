Латвии нужно собственное ядерное оружие. Херманис указал в сторону светлого будущего страны

По его словам, Латвии необходимо обзавестись собственным ядерным оружием.

«Одной из главных задач следующего правительства Латвии в 2026 году и следующего президента Латвии в 2027 году должно стать создание программы по производству ядерного оружия. Например, Израиль в четыре раза меньше Латвии, и у них это есть.

Производство довольно простое, проблема в ингредиентах. Надеюсь, наши будущие лидеры тоже с этим справятся», - указал он.

Напомним, ранее Херманис указал, что Латвии срочно нужно вступить в союз с Польшей.