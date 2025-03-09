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Латвии нужно собственное ядерное оружие. Херманис указал в сторону светлого будущего страны 6

Политика
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Латвии нужно собственное ядерное оружие. Херманис указал в сторону светлого будущего страны

Известный в Латвии театральный режиссер Алвис Херманис сделал очередное громкое заявление.

По его словам, Латвии необходимо обзавестись собственным ядерным оружием.

«Одной из главных задач следующего правительства Латвии в 2026 году и следующего президента Латвии в 2027 году должно стать создание программы по производству ядерного оружия. Например, Израиль в четыре раза меньше Латвии, и у них это есть.

Производство довольно простое, проблема в ингредиентах. Надеюсь, наши будущие лидеры тоже с этим справятся», - указал он.

Напомним, ранее Херманис указал, что Латвии срочно нужно вступить в союз с Польшей.

#ядерное оружие #херманис
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71

Комментарии (6)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го марта

    О хоспаде...А этот то что? Где режиссер и ядерное оружие??? Мляя..💩

    8
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го марта

    представляю-обезьяна с ЯО боеголовкой. у вас арабы ее спиздят сразу или сама рванет как мосты и все остальное))

    21
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го марта

    это полный pizdec на Хуторе

    20
    0
  • НС
    Николай Семёнов
    10-го марта

    Ума нет - считай калека. Мозги совсем высохли.

    27
    0
  • 9-го марта

    мир нужен а не оружие, когда это дойдёт уже до вас?

    72
    0
  • lg
    lo gos
    9-го марта

    Этот лысый, видимо, уже на тяжёлые наркотики перешёл.

    97
    0
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