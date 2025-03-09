Выходы из дома без сопровождения экс-президенту Латвии уже не под силу

В прошлую пятницу бывший президент Гунтис Улманис посетил театральную премьеру, опираясь на тросточку и при поддержке своей 18-летней дочери Гунвилы Лиене Улмане. В прессе обсуждается, что выходы из дома без сопровождения 85-летнему экс-президенту уже не под силу.

«Я больше не настолько ловок и эффективен, чтобы ходить в театр в одиночку». «Мне нужна помощь», — cказал бывший президент Гунтис Улманис журналу Privatā Dzīve во время посещения спектакля «Последняя трапеза» Нового Рижского театра.

Гунтис Улманис отметил, что его дочь — театралка, и ходит в театр очень часто.

На этот раз они были в театре по приглашениям, но экс-президент рассказал, что и сам покупает билеты. «Это не так уж и безумно, если вы быстро подключитесь к электронной сети. Мои молодые люди делают это лучше меня. Сын — величайший гений, он делает это за несколько минут», — пояснил экс-президент.

В октябре Гунвиле Лиене Улмане исполнилось 18 лет. Её мать, владелица ювелирного магазина «Upes pērles» Диния Лора признавалась изданию «Kas Jauns», что, хотя они и не живут вместе с Гунтисом Улманисом как классическая семья каждый день, их дочь никогда не испытывала недостатка в заботе, внимании и любви своих родителей.